La Semaine du logement débute ce samedi

Le rendez-vous annuel pour faire le tour d'horizon du marché immobilier luxembourgeois se tiendra du 13 au 21 octobre au Kirchberg.

Depuis plus de 20 ans, les visiteurs ont l'occasion de s'informer sur l'ensemble des aides au logement, les démarches à suivre et les différentes possibilités pour trouver un logement répondant à leurs besoins. Regroupant organisations professionnelles, banques, assurances, administrations publiques, associations privées, mais aussi agences immobilières, promoteurs, constructeurs privés et courtiers, la Semaine nationale du logement (SNL) est le salon grand public en la matière.

Elle aura lieu à Luxexpo The Box dans le Hall 9 et regroupera plus de 50 stands dont les administrations publiques, les agences immobilières, les associations et organismes spécialisés.

Elle sera ouverte au public du lundi au vendredi de 15 à 21 heures et les samedis et dimanches de 10 à 19 heures.

Il est à noter que le Guichet unique des aides au logement sera présent à la SNL au Stand B45 du Hall 9. Ainsi, entre le lundi 15 et le vendredi 19 octobre, les locaux à Hollerich resteront fermés au public.



Exposition «Wohnen für Alle»



À cette occasion, le ministère du Logement, en collaboration avec le LUCA (Luxembourg Center for Architecture), présentera l'exposition «Wohnen für Alle» du «Deutsches Architekturmuseum» de Francfort. L'exposition permet de découvrir les gagnants du premier prix d'architecture organisé en Allemagne pour récompenser la conception et la réalisation de logements abordables.



Elle comprend plus de 130 projets différents réalisés à travers toute l'Europe. Différentes conférences sont également prévues:

Acquérir un logement

À l’instar de l'année précédente, le ministère du Logement organise, en coopération avec la Chambre des notaires, une conférence publique sur l'acquisition d'un logement. Cet échange a comme objectif d’informer sur les sujets tels que le compromis de vente, le crédit d'impôt, la vente en état futur d'achèvement ainsi que sur les différentes aides individuelles au logement. Le volet des finances et des prêts hypothécaires sera également traité, grâce à une collaboration avec l'ABBL.La conférence aura lieu dans les locaux de Luxexpo the Box, le 16 octobre à partir de 18 h 30. Elle se tiendra en langue luxembourgeoise; une traduction simultanée en français est assurée.

3e Journée des communes

En collaboration avec le Syvicol, le ministère du Logement organise la 3eJournée des communes. Les exposés, workshops et discussions de l'édition 2018 tourneront autour de la construction de logements subventionnés (construction d'ensembles), un outil efficace au service des communes pour la création de logements abordables au niveau local. Un des accents particuliers de l'édition de cette année sera mis sur la présentation de projets concrets, réalisés au niveau local. Ces projets ont été choisis en raison de leur caractère innovant et en tenant compte de la diversité des communes et de leurs moyens. Pour permettre un échange d'informations et d'expériences optimal, les participants pourront choisir plusieurs ateliers dédiés à un projet déterminé.La Journée des communes aura lieu le vendredi 19 octobre 2018 de 14 à 18 heures, dans les locaux de la Luxexpo the Box.

Les aides individuelles au logement

À l'occasion de la SNL, le ministère du Logement a revu et mis à jour les brochures d'information sur les différentes aides individuelles au logement. De même, des spots explicatifs sur les différentes catégories d'aides (construction, acquisition, amélioration et location) ont été réalisés.



Ils expliquent (en français et en allemand) de manière simple chaque aide, ainsi que les critères d'attribution. Tous les spots peuvent être téléchargés du site du ministère du Logement, www.logement.lu/publications/multimédia.



Nouveaux logements à coût modéré



Les deux promoteurs publics, le Fonds du logement et la SNHBM, participeront également à la SNL pour présenter leur portfolio de logements destinés à la vente et à la location. Le Fonds du logement proposera à la vente les biens subventionnés suivants: 17 appartements, ainsi que 18 maisons unifamiliales à Esch-sur-Alzette, quartier Nonnewisen; 43 appartements à Differdange, Terrasses de la Ville de Differdange.

La SNHBM de son côté mettra en avant son projet «Elmen» et promouvra essentiellement ses projets «An de Steng» à Contern, ainsi que «Rothweit II» à Hesperange.

Tous les logements se caractérisent par un prix d’achat abordable, permettant d'offrir un foyer aux ménages à revenu moyen. Les conditions d'accès ainsi que les détails sur la documentation à remettre avec le dossier de candidature sont disponibles sur les sites respectifs: www.fondsdulogement.lu et www.snhbm.lu.



Informations pratiques

L'accès des visiteurs se fera par l'entrée Nord et l'entrée Sud. Le parking comprend 1.400 places et il est payant. En ce qui concerne le transport public, le site de Luxexpo the Box bénéficie d'un accès développé aux transports en commun. La gare routière ne se trouve qu’à quelques minutes à pied tout comme la station de tram «Luxexpo».Tous les horaires sont consultables sur www.mobiliteit.lu.

