La semaine de quatre jours réclamée

Florian JAVEL Indemnisation des retards de train, réforme fiscale, terrasses chauffées : douze nouvelles pétitions devraient être validées dans les prochains jours.

Douze nouvelles pétitions ont été examinées mercredi par la commission parlementaire compétente. Elles devraient être ouvertes à la signature dans les prochains jours. Parmi les douze nouvelles pétitions, un pétitionnaire (2454) se demande si la gratuité des transports publics au Luxembourg est encore justifiable, alors qu'aucun autre pays de l'UE n'a actuellement pris une voie comparable. Une contribution de 20 euros par mois au financement des transports publics permettrait à l'État de disposer d'argent supplémentaire pour aider les citoyens à faire face à la hausse des coûts de l'énergie.

Ajuster les barèmes fiscaux à l'inflation pose question Le prochain budget de l'Etat pourra-t-il permettre un ajustement du tableau des impôts à l'inflation? Et ce, alors qu'une grande réforme fiscale ne devrait pas voir le jour avant les prochaines élections législatives...

En matière d'énergie, la pétition 2458 propose d'interdire les terrasses chauffées en hiver. Selon l'auteur de la pétition, «la réduction de l'empreinte écologique, de la dépendance aux énergies fossiles et du gaspillage d'énergie» sont les objectifs moteurs de cette initiative. En ce qui concerne les transports publics, l'auteur de la pétition 2473 demande que les voyageurs soient dédommagés financièrement par les CFL pour les retards de train.

Selon l'auteur de la pétition, l'objectif est de rendre applicable aux trains l'obligation, déjà en vigueur pour les compagnies aériennes, de dédommager financièrement les passagers en cas de retard ou d'annulation.

L'auteur de la pétition 2387 souhaite également un service client plus convivial, mais pour les banques. Selon lui, certaines opérations ne peuvent plus être effectuées sur place dans les agences bancaires, ce qui ne permet plus de privilégier le contact humain personnel. Les agences bancaires doivent devenir plus accessibles pour les clients et éviter «d'éventuels frais annexes inutiles», «afin que l'être humain soit à nouveau au centre», selon le pétitionnaire.

Semaine de 4 jours, vitamines gratuites, etc.

L'auteur de la pétition 2467 espère une meilleure qualité de vie avec l'introduction de la semaine de quatre jours avec deux jours de télétravail autorisés par semaine. Selon l'auteur de la pétition, la croissance économique du pays ne souffrirait pas d'une telle mesure. Les travailleurs disposeraient en effet de plus de temps pour consommer, ce qui devrait à son tour stimuler l'économie. Les deux jours de travail à domicile permettraient en outre de réduire massivement l'empreinte écologique du pays.

La pétition 2461 peut également être interprétée comme une mesure écologique. La production, l'importation et la commercialisation de carburants à base de bioéthanol doivent être encouragées par des allègements fiscaux ciblés.

L'inflation inquiète les pétitionnaires Limitation de la hausse des prix des produits essentiels, accroissement du photovoltaïque ou encore mise en place d'une action citoyenne contre la vente de drogues... Voilà autant de thèmes désormais soumis à l'avis du public à compter de ce mardi.

La pétition 2420 souhaite également atteindre son objectif au niveau fiscal, par le biais d'une réforme fiscale basée sur un revenu de base universel et des taux d'imposition forfaitaires. L'objectif d'alléger la charge des citoyens est également poursuivi par la pétition 2425, qui plaide pour une augmentation de la valeur des chèques-repas en raison de la hausse de l'inflation.

En outre, la pétition 2459 se préoccupe de la santé des citoyens. L'auteur propose de distribuer gratuitement des kits contenant un mois de vitamines (D3, K2, C) et de minéraux pour soutenir le système immunitaire.

