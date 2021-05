Les forces de l'ordre présentaient mardi leur nouvelle campagne de sécurité routière, axée sur les utilisateurs de deux roues. Si l'opération est préventive cette semaine, les contraventions pourraient pleuvoir à partir de lundi prochain.

Luxembourg 5 2 min.

La sécurité des cyclistes avant tout

Les forces de l'ordre présentaient mardi leur nouvelle campagne de sécurité routière, axée sur les utilisateurs de deux roues. Si l'opération est préventive cette semaine, les contraventions pourraient pleuvoir à partir de lundi prochain.

(m.d. avec Steve Remesch) Equiper son vélo d'une sonnette, s'arrêter au feu rouge, contourner un véhicule par la droite ... Cette semaine, la police grand-ducale fait réviser le code de la route aux cyclistes. Dans le cadre de la campagne «Sécher mam Vëlo» lancée ce mardi, les forces de l'ordre comptent rappeler à tous les usagers de la route les bonnes conduites à adopter pour assurer la sécurité des adeptes du vélo.

Ainsi jusqu'à dimanche, les agents de la police grand-ducale vont sillonner les routes du pays pour prévenir les cyclistes des dangers auxquels ils peuvent s'exposer, en leur fournissant par exemple la liste des équipements obligatoires comme les réflecteurs. Ils rappelleront également aux conducteurs de voitures et motos les réflexes à adopter aux abords d'une zone de rencontre, notamment vérifier les angles morts.

«Tout le monde est un usager de la route, mais tout le monde n'a pas la même perception du danger pour les autres», précise Pascal Peters à nos confrères du Luxemburger Wort. Le directeur de la police administrative, qui espère que cette campagne permettra à tous de «mieux partager l'espace public». Une campagne qui se fera répressive à partir de lundi prochain, puisque les policiers pourront verbaliser cyclistes et automobilistes.

«Il y a un respect mutuel à adopter», souligne Henri Kox (Déi Gréng), ministre de la Sécurité intérieure. Une nécessité partagée par Jo Klein, le représentant de l'ABSL ProVelo soulignant que de «très nombreuses personnes ont redécouvert le vélo» depuis le début de la pandémie. «C'est la seule façon d'éviter que des accidents graves ne se produisent», ajoute-t-il.

Selon les chiffres de la police grand-ducale, sur 26 accidents de la route mortels en 2020, sept impliquaient des motocyclistes, quatre des piétons et trois des cyclistes. Dans plus de la moitié des collisions mortelles, ce sont des usagers de la route vulnérables qui ont perdu la vie.

Une nouvelle application Les vols de vélos ont augmenté de 50% au cours des deux dernières années, atteignant un niveau record en 2020 avec environ 720 vols déclarés. Pour lutter contre cette tendance, la police grand-ducale lance une nouvelle version de son application mobile, avec un onglet «My Safe» qui permet de stocker les principaux éléments sur ses objets de valeur. Dans le cadre d’un vélo, l’usager est incité à indiquer une description, le numéro de série et de placer quelques photos.



Cette campagne de sécurité routière, axée sur la protection des cyclistes, répond à un besoin de sécurité de plus en plus exprimé par les adeptes du vélo. Le collectif de cyclistes «Reclaim the streets» avait notamment manifesté en ce sens il y a deux semaines, dans les rues de la capitale.

