La sécurité des cyclistes au cœur des préoccupations

Alors que de plus en plus de résidents se déplacent à vélo, François Bausch et Henri Kox rappellent l'importance des campagnes d'information.

(ASdN avec Maximilian Richard) - Ces derniers mois, de plus en plus de résidents ont (re)découvert le vélo comme moyen de transport. Mais la hausse du nombre de cyclistes aurait également entraîné une augmentation du nombre de situations dangereuses et d'infractions au code de la route, soulignent François Bausch et Henri Kox (déi Gréng) dans une réponse parlementaire.

En cause, la mauvaise conduite des cyclistes et des automobilistes, estiment le ministre de la Mobilité et le ministre de la Police. S'ils ne peuvent appuyer leurs propos sur l'augmentation des manquements au code de la route - dont les statistiques ne précisent «aucune information directe» sur les moyens de transport utilisés par les personnes sanctionnées - Henri Kox et François Bausch mettent en avant le nombre d'accidents de la route de ces derniers mois.

Et ces derniers en disent long sur l'insécurité croissante sur les routes. Ils permettent d'ailleurs à la police d'adapter leurs contrôles pour assurer une plus grande sécurité des cyclistes et automobilistes. Des contrôles de circulation sont ainsi plus fréquemment réalisés aux endroits les plus dangereux. En d'autres termes, les lieux où des accidents se sont produits. Sans pour autant oublier les «endroits sensibles», comme les alentours des écoles.

Mais mieux vaut prévenir que guérir, assurent les élus. Si ces analyses permettent aux agents de police de garantir une meilleure sécurité des usagers de la route, les ministres restent convaincus de l'importance des campagnes d'information et de prévention. «Il est important que les différentes règles du code de la route soient constamment rappelées aux usagers de la route», rappellent-ils.

Dès le mois prochain, une nouvelle campagne sera ainsi lancée pour attirer l'attention sur l'importance de garder une distance de sécurité par rapport aux autres usagers de la route. De son côté, la Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ a.s.b.l. (LVI) joue sur la bonne maîtrise du deux-roues. Depuis une dizaine d'années, l'association propose ainsi des cours de vélo.

Des démarches bienvenues, d'autant plus que le gouvernement entend bien surfer sur le succès du vélo, renforcé par la crise sanitaire. Et il n'hésite d'ailleurs pas à inciter les résidents à s'équiper par un gonflement des primes à l'achat... puis à rouler avec, par exemple, le programme «Vëlossummer 2020» dont le succès donnera naissance à une deuxième édition en 2021.

Pour rappel, le pays compte quelque 600 kilomètres opérationnels à l'heure actuelle. Un chiffre qui devrait doubler d'ici trois ans. A l'horizon 2023, le réseau devrait ainsi atteindre un total de 1.102 km.





