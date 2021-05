Face à ce qu'elle estime être une priorité pour les habitants du quartier Gare, la bourgmestre de la capitale en appelle au gouvernement pour renforcer les patrouilles de police. En attendant d'obtenir gain de cause, elle entend continuer de faire appel à des sociétés de sécurité privées.

La sécurité, ce «devoir absolu» de Lydie Polfer

Lydie Polfer (DP) ne sait plus sur quel ton le dire. Pour la bourgmestre de Luxembourg-ville, la sécurité au quartier Gare doit devenir une priorité non seulement pour la commune mais aussi pour le gouvernement. Raison pour laquelle lors du conseil communal lundi, elle a appelé les ministres comme les membres de l'opposition à «l'unité» pour pouvoir «avancer ensemble». Et ce, après plusieurs mois d'échanges tendus sur le sujet. Une main tendue qui ne semble pas être sans arrière-pensée politique.

Que ce soit pour la police grand-ducale ou les agents municipaux, Lydie Polfer a souligné à plusieurs reprises le «manque de moyens» des forces de l'ordre pour «contrecarrer les incivilités» et faire face aux «personnes qui squattent les entrées des habitations et des bâtiments municipaux». Affirmant que les passants «se font agresser en plein jour et à la vue de tous», la cheffe de file des libéraux dans la capitale entend pallier ce manque d'effectifs en continuant à faire appel à des sociétés privées.

Un besoin de ramener la sécurité dans les rues que la bourgmestre considère comme son «devoir absolu», ne voulant pas que «la moindre agression» lui soit reprochée à deux ans des élections communales. Mais si son action est saluée par 68% des riverains selon un sondage réalisé le mois dernier par la Ville, elle se heurte à une véritable opposition politique. Aussi bien au niveau communal que national.

A plusieurs reprises depuis que la bourgmestre a fait du recours aux sociétés privées son cheval de bataille, Henri Kox (Déi Gréng) a manifesté son désaccord sur le sujet, qualifiant la proposition «d'illégale». Des débats jugés «stériles» par Lydie Polfer, qui aurait néanmoins «adressé un courrier» au ministre de la Sécurité intérieure pour demander un renforcement des patrouilles dans la Ville-Haute. «J'attends encore une réponse», déplore-t-elle.

La situation semble moins tendue en ce qui concerne les débats sur l'avenir de l'Abrigado. Le centre d'accueil pour toxicomanes pourrait être amené à déménager ou à changer de fonctionnement dans les prochains mois. «Nous faisons le maximum sur le plan social», a souligné la bourgmestre en ajoutant que les ministères «de la Santé, de la Justice, des Affaires étrangères et de l'Immigration» devraient lui apporter leur aide dans ce changement.

Déménagement sur un site unique, création d'un lieu exclusivement réservé aux femmes, fondation de plusieurs centres à travers la ville... Aucune décision n'a été arrêtée, les instances concernées discutant toujours de la meilleure solution à appliquer.

