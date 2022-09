Si les cours d'eau se sont asséchés tout au long de l'été, c'est loin d'être le cas des nappes phréatiques où sont puisés les litres d'eau minérale Rosport.

Luxembourg 5 min.

Au Luxembourg

La sécheresse n'inquiète pas la production d'eau minérale

Laura BANNIER Si les cours d'eau se sont asséchés tout au long de l'été, c'est loin d'être le cas des nappes phréatiques où sont puisés les litres d'eau minérale Rosport.

Vagues de chaleur successives, cours d'eau historiquement bas, phase de vigilance concernant la consommation d'eau potable... Cela n'aura échappé à personne, l'eau a plus que jamais été une denrée rare au cours de cet été 2022. Qu'il s'agisse de sécheresse ou d'ensoleillement, plusieurs records ont d'ailleurs été pulvérisés au cours de ces trois derniers mois, soulignait ce jeudi MeteoLux.

Certains ruisseaux du pays sont déjà à sec Les niveaux des cours d'eau luxembourgeois sont extrêmement bas. Pour éviter des dégâts irréversibles sur la faune et la flore, il est demandé aux citoyens de continuer à utiliser l'eau avec parcimonie.

De quoi impacter la production d'eau minérale au Luxembourg? Pas vraiment, selon Max Weber, directeur des Sources Rosport. «Nous n'avons remarqué aucun impact de la sécheresse sur nos activités pour le moment. Cela s'explique par le fait que nos sources sont constituées de l'eau de pluie qui est tombée il y a 50 ans», explique-t-il. Une saison particulièrement pluvieuse, ou particulièrement sèche, comme celle qui vient de s'écouler, n'aura donc jamais de répercussion visible et immédiate sur le niveau d'une nappe.

Située à 45 mètres de profondeur, la source d'eau minérale de Rosport est ainsi suffisamment enfouie pour échapper aux aléas climatiques qui se déroulent en surface. Si aucune baisse inquiétante n'a été remarquée dans les nappes luxembourgeoises, ce n'est en revanche pas le cas chez nos voisins français. À ce titre, deux sources inquiètent, et ce, depuis quelques années, en raison d'une baisse continue du niveau des nappes, à savoir Volvic, dans le Puy-de-Dôme, et Vittel, dans les Vosges.

Vers une augmentation des prix

Afin de préserver la ressource et, surtout, de lui permettre de se régénérer, des autorisations d'exploitation sont délivrées. Ces dernières encadrent strictement le prélèvement qui peut être effectué par Rosport sur ses sources. «Les autorisations donnent une limite en hectolitres par an et par source, et font ensuite l'objet d'un contrôle strict», indique Max Weber. Afin d'être en conformité avec les normes et les différentes lois, ou en cas de changement des outils de production, ces autorisations font l'objet de renouvellement.

La concurrence fait pétiller Rosport Alors que le seul producteur d'eau minérale au Luxembourg a célébré ses 60 ans l'année dernière, il s'apprête à accueillir un nouveau concurrent sur le marché. La Brasserie nationale s'apprête en effet à lancer sa propre marque d'eau.

«En réalité, le manque d'eau est l'un des risques les moins probables si on le compare à d'autres problématiques comme un accident sur le site de production ou un changement de composition d'eau», poursuit le directeur de l'entreprise, qui écoule 26 à 27 millions de bouteilles chaque année au Grand-Duché. Pas de risque, donc, que la sécheresse vienne impacter le stock d'eau minérale disponible en grande surface ou à la table des restaurants, ni même son prix.

On ne peut, en revanche, pas en dire autant du contexte inflationniste généralisé. Boostés par la hausse des prix de l'énergie, et de ceux des matières premières, les prix à la consommation ont augmenté successivement au fil de ces derniers mois. L'eau Rosport ne devrait ainsi pas tarder à suivre le même chemin.

Comme tous les industriels, on a des annonces d'augmentation des prix de nos fournisseurs quasi quotidiennement. Max Weber, directeur de Sources Rosport

«On essaye autant que possible de prendre les augmentations de matières premières sur nos marges, mais l'inflation et les différentes indexations ne nous permettent pas de travailler dans une zone de rentabilité. Une petite augmentation est, de ce fait, à prévoir dans les mois à venir», glisse Max Weber. Cette hausse devrait cependant être limitée autant que faire se peut par l'entreprise. «Il s'agit d'un produit d'appel, et le consommateur regarde de très près son prix, et il remarque rapidement si ce dernier évolue.»

Des réserves en eau «critiques» dans certaines communes Quel est l'impact de la sécheresse actuelle sur nos réserves en eau potable? On fait le point avec la division des eaux souterraines et des eaux potables.

Verre, plastique, papier ou encore caoutchouc, l'ensemble des matières premières utilisées pour le conditionnement de l'eau Rosport a connu des augmentations de prix. Certaines d'entre elles ont connu plus d'un doublement de leur tarif en l'espace de deux ans. C'est le cas du plastique recyclé, particulièrement demandé par les industriels aspirant à réduire leur empreinte écologique. «Tout le monde cherche la meilleure solution pour embouteiller son eau. Après être passé du verre au plastique à usage unique pour des raisons sanitaires pendant la crise covid, les professionnels reviennent vers le verre.» De quoi faire exploser le prix des bouteilles.

Produire et consommer localement

«Comme tous les industriels, on a des annonces d'augmentation des prix de nos fournisseurs quasi quotidiennement», poursuit le directeur de Sources Rosport. Pas de quoi, cependant, l'empêcher de rester optimiste. Et Max Weber a de quoi l'être: logiquement, cet été chaud et sec a permis à l'entreprise de retrouver des niveaux de vente similaires à ceux enregistrés avant la crise sanitaire. «Une industrie qui vend des boissons rafraîchissantes préférera toujours un été sec à un été pluvieux, à l'image de celui que nous avons connu l'an passé.»



Le Statec prévoit bien un nouvel index au 4e trimestre 2022 Selon le Statec, l'activité est demeurée bien orientée dans la zone euro au 2e trimestre. Au Luxembourg, les tendances sont plus mitigées, bonnes pour les services non financiers, mais défavorables pour le secteur financier.

Écoulant l'entièreté de sa production au sein même des frontières nationales, Rosport possède par ailleurs un avantage par rapport à certaines sociétés. En effet, l'augmentation des prix des carburants ayant un impact non négligeable sur les coûts de transport des marchandises, celui-ci peut pousser certaines entreprises à renoncer à certains marchés.

«Notre chemin de transport étant très court, nous avons plus de contrôle sur les coûts de transport. Produire et consommer localement, c'est également une garantie en termes d'approvisionnement», souligne le directeur, qui met un point d'honneur à, lui-même, consommer local. «Il vaut mieux ne pas consommer que mal consommer.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.