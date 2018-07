La sécheresse est bien présente au Luxembourg cet été et chaque jour sans pluie inquiète davantage les agriculteurs. Le ministre de l'Agriculture a fait le point ce lundi matin devant la presse.

La sécheresse est installée au Luxembourg

Anne FOURNEY

Après les inondations qui ont frappé le pays à la fin du printemps, c'est la sécheresse qui règne. Il n'a presque pas plu depuis la mi-juin. A cela s'ajoutent des températures caniculaires.

S'il est encore trop tôt pour estimer les retombées de cette sécheresse sur les récoltes à venir, le ministre de l'Agriculture Fernand Etgen redoute chaque jour sans pluie qui aggrave la situation, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse ce lundi matin. Il n'a presque pas plu depuis la mi-juin, à part quelques averses éparses ou orages. Mais cela reste insuffisant pour les cultures. Si le soleil est indispensable à la qualité du vin, le manque d'eau entraînera des récoltes moindres, a souligné le ministre quant au secteur viticole.

Quant à l'arrosage tel qu'il se pratique en France, par exemple, cela n'aurait pas de sens au Luxembourg, explique Marc Weyland, directeur des services techniques agricoles ASTA. «Ce n'est pas un modèle d'avenir pour l'agriculture», a-t-il souligné. Le climat change, et il est trop tôt pour envisager des cultures différentes au Luxembourg. Cependant des essais sont d'ores et déjà effectués avec la culture du soja.

Les dégâts causés par les inondations s'élèvent déjà à un demi-million d'euros pour le secteur agricole luxembourgeois. Les agriculteurs ont pu souscrire à des assurances spéciales intempéries grâce à une aide de l'Etat.

32 stations météo

Le secteur est dépendant des conditions météorologiques. Les relevés et prévisions tiennent un rôle important pour le secteur agricole, comme pour le secteur du transport aérien, entre autres. C'est d'ailleurs l'ancienne administration du secteur agricole qui avait mis en place le premier service météorologique national au Grand-Duché. C'était en 1907.

Aujourd'hui, le Luxembourg dispose de 32 stations de relevés météo automatiques, réparties dans tout le pays. Elles mesurent la température, l'humidité de l'air et les précipitations; certaines d'entre elles mesurent aussi la vitesse et la direction du vent, la durée d'ensoleillement et la température au sol.

Ces données sont enregistrées toutes les dix minutes et publiées sur le site agrimeteo.lu.

Situation critique pour la faune et la flore aquatiques

D'autre part, le ministère du Développement durable a indiqué dans un communiqué de presse lundi que le niveau des cours d'eau se situait «bien en dessous de la moyenne des valeurs minimales des dix dernières années».

Ce niveau bas des cours d'eau rend la situation critique pour la faune et la flore aquatiques. Le manque d'eau et donc de débit a pour conséquence: «la concentration des charges polluantes dans l'eau augmente, étant donné que l'effet de dilution est moindre et partant la qualité de l'eau subit une dégradation sensible.»

L'administration de la gestion de l'eau rappelle que «le prélèvement d’eau est soumis à autorisation et que pendant les temps d’étiage un prélèvement d’eau dans les eaux de surface, même couvert par une autorisation, est interdit à l’exception de cas spécifiques définis par arrêtés ministériels».