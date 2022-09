Que vous vous rendiez à la Schueberfouer à deux ou à quatre, entre amis ou en famille, il est possible de profiter de la grande fête populaire, sans pour autant dépenser toutes ses économies.

Pour tous les budgets

La Schueberfouer sans se ruiner, c'est possible!

Simon MARTIN Que vous vous rendiez à la Schueberfouer à deux ou à quatre, entre amis ou en famille, il est possible de profiter de la grande fête populaire, sans pour autant dépenser toutes ses économies.

Oui, on l'aura compris, la Schueberfouer cuvée 2022 est plus chère qu'auparavant. La faute à une inflation généralisée et à une hausse des prix spectaculaire des matières premières. La grande fête populaire est-elle pour autant devenue impayable? Tout dépend de ce que vous y recherchez. Une chose est certaine: si vous êtes disposé à faire l'un ou l'autre sacrifice, il est tout à fait possible de passer un bon moment avec un budget limité. Que vous soyez plutôt amateur de sensations fortes, d'attractions plus classiques ou que vous vous rendiez sur place pour profiter des plaisirs gustatifs, vous devriez pouvoir trouver votre bonheur grâce à ces quelques suggestions. Suivez le guide !

En couple ou entre amis, la Schueberfouer constitue l'idée de sortie idéale. Toutefois, certains budgets sont parfois plus restreints que d'autres. Partons donc du principe que vous disposez d'une somme de 25€. Refroidissez votre ardeur tout de suite: il ne sera bien évidemment pas possible de profiter de toutes les attractions avec ce budget. Toutefois, cela laisse certaines possibilités intéressantes. Amateur de frissons? Le «Break Dance» (5€/personne), le «Parkour» (5€/personne) ou encore le bateau pirate (5€/personne) risquent de mettre votre estomac à rude épreuve.

Si vous n'êtes toujours pas rassasié, le «Gravity», une nouvelle attraction devrait pouvoir vous combler. Attention toutefois, il faut cette fois-ci débourser 6€ par personne, même tarif pour le «Wild Mouse». Notre bon plan, c'est sans conteste la «Danse des Sorcières» ou «l'Hexentanz» dans la langue de Goethe. Le manège à sensations, qui a attendu 16 ans avant de trouver une place au sein de la foire, revient à 4,50€/personne le tour.

Un petit snack pour quelques euros Faisons nos comptes: avec trois attractions à 5€ et une autre à 4,50€, il nous reste 5,50€ pour s'offrir un petit encas sucré ou salé. Pas assez pour s'offrir trois Gromperekichelcher à 6,50€ ou une boîte de six croustillons à 7€. C'est toutefois bien assez pour une pomme d'amour à 3,50€ ou même un gros bretzel à 3€, ou encore des traditionnelles Poffetjes à 3€. Des glaces sont aussi disponibles en plusieurs parfums et les prix démarrent à partir de 3€ également. Si vous préférez étancher votre soif, le prix des softs chez «Joslet» ainsi qu'au «Katicoy» avoisinent, eux aussi, les 3€. Un budget parfaitement maîtrisé, donc!

Les attractions plus spectaculaires, très peu pour vous? Alors, il est tout à fait possible d'utiliser votre budget au salon de tir «Chez Max» pour tirer à la carabine. Une douzaine de plombs vous reviendront à 5€. En cas de fortes chaleurs, vous pouvez également vous abriter au sein du cinéma 5D climatisé où l'entrée vous reviendra à 4€ par personne.



Cela dit, avec une entrée fixée à 7€ par personne, le Daemonium, le plus grand train fantôme transportable au monde, n'est pas forcément à la portée de toutes les bourses. On fera donc l'impasse sur cette attraction, d'autant que celle-ci s'apprécie davantage en famille.



En famille justement, est-il possible de respecter ce même budget serré de 25€ par personne? Prenons l'exemple d'un ménage de quatre personnes avec deux jeunes enfants. Question attractions, la bonne nouvelle est que les plus petits manèges sont moins chers. Ainsi, comptez 2€ la descente sur paillasson en toboggan géant. Toutefois, cela va très vite et on a parfois tendance à prendre quatre descentes pour 5€. Toujours pour les bambins, le tour en grande roue miniature revient à 3€ par tête. L'autre bon plan, c'est ce tour en kayak en bois, toujours pour 3€. Les souvenirs de l'enfant seront d'ailleurs immortalisé au travers d'une photo. Attention toutefois, le prix de celle-ci peut grimper jusqu'à 10€.

Du côté des grands classiques, le «jeu des ficelles» censé être 100% gagnant reviendra à 5€ par ficelle, les prix étant ensuite dégressifs. Difficile également de faire l'impasse sur la «pêche aux canards» où 11 canards reviennent à 5€ (et 24 pour 10€). Rayons intemporels, comptez 4€ pour un tour en auto-tamponneuse, pareil pour un tour en carrousel. Et si votre petite famille est une habituée de la Schueberfouer, votre budget devrait aussi vous permettre de découvrir le nouveau palais des glaces qui s'étend sur trois étages. Prix d'entrée: 5€ par personne.

Une sortie en famille à moindres frais Ressortons une nouvelle fois la calculatrice: en partant du principe que la famille n'a pas fait d'excès et qu'uniquement les deux enfants ont profité des attractions et manèges de moindre envergure (toboggan géant, tour en kayak, pêche aux canards, jeu des ficelles et carrousel), la note grimpe à 38€. Ensuite, c'est toute la famille qui a profité des auto-tamponneuses ainsi que du tout nouveau palais des glaces, coût total: 74€. Il nous reste donc une belle somme de 26€ pour offrir quelques plaisirs sucrés et salés à la famille. S'il faudra faire l'impasse sur le fameux poisson frit, dont le prix peut vite grimper à 25€/personne, il est tout à fait possible de profiter d'un copieux bol de nouilles chez «Bami-House» à 6€/le bol. Avec cette même somme, il est aussi possible de déguster quatre gaufres bien garnies chez «Jean la Gaufre» (de 3 à 7€) ou encore quatre portions de Chichis au chocolat (6,50€/portion). Au sein du stand iconique de la fête foraine, il est également possible de consommer un café à 2,50€ ou encore d'un soft à 2,50€ également. Rien d'extravagant, donc!

Quoi qu'il en soit, beaucoup se plaignent des prix parfois abusifs de la Schueberfouer 2022 et à raison dans certains cas. Toutefois, le prix des billets pour les attractions ne semblent pas si démentiels que cela, surtout lorsqu'on les compare avec ceux des éditions précédentes. En réalité, c'est surtout le prix des snacks et des boissons qui feront vite grimper la note finale. Fort heureusement, comme évoqué en long et en large ci-dessus, le Glacis regorge de bons petits plans permettant de se sustenter sans se ruiner.

