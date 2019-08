La fête foraine luxembourgeoise connue dans toute l'Europe souffle cette année sa 679e bougie. Ce vendredi, ils étaient déjà des milliers à venir profiter en primeur des attractions.

La Schueberfouer n'attend plus que vous

Amélie Pérardot - Le top départ de la Schueberfouer a été donné ce vendredi 23 août, à 17h. Et si le soleil présent pour l'inauguration de «la plus grande fête foraine de toute la Grande Région» reste au-dessus de la capitale pour les trois semaines à venir, forains et visiteurs devraient afficher de beaux sourires.

Comme de coutume, la bourgmestre de la capitale Lydie Polfer a coupé le ruban inaugural. Un geste faisant démarrer dans la seconde toutes les attractions qui ont pris place sur le site, ces derniers jours. Désormais, le champ du Glacis va devenir un quartier à part entière de Luxembourg, jusqu'au 11 septembre.

Il y aura là 231 forains, des centaines de saisonniers, tous aux petits soins des deux millions de visiteurs attendus. Et, histoire d'oublier le blues de la rentrée qui approche, chacun pourra déguster une bonne gorgée d'amusement ou de frissons. Ainsi se veut la Schueberfouer qui, même vielle de trois siècles, sait constamment réjouir son public et se renouveler.

Pour cette édition, pas moins de six nouvelles attractions sont venues s'installer. A commencer par le décoiffant grand huit, Alpina Bahn. Excusez du peu, il s'agit là du «plus haut manège jamais monté à la Schueberfouer».



Autre nouveauté, la présence d'une mascotte géante dans les allées. Les petits et les familles ne manqueront sans doute pas de se faire photographier en sa compagnie tant Lämmy a une allure sympathique.

Et si elle a paradé à l'heure de l'inauguration de la Fête, la mascotte a dû remarquer la présence de quelques dizaines de manifestants. Il s'agissait de membres du collectif Youth for climate.

Ces jeunes réclamaient aux politiques comme aux citoyens plus de réaction face aux gigantesques incendies frappant actuellement l'Amazonie. Une préoccupation bien loin de la bonne humeur ambiante, mais le message est passé.





