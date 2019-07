Même si la célèbre fête foraine n'ouvrira ses allées que le 23 août prochain, les premiers préparatifs ont débuté ce lundi, place des Glacis. Les premiers grands manèges ne devraient donc plus tarder. Pour l'instant, quelques infrastructures se montent discrètement mais sûrement.

La Schueberfouer hisse ses premières couleurs

Même si la célèbre fête foraine n'ouvrira ses allées que le 23 août prochain, les premiers préparatifs ont débuté ce lundi, place des Glacis. Les premiers grands manèges ne devraient donc plus tarder. Pour l'instant, quelques infrastructures se montent discrètement mais sûrement.

(PJ) Pas de doute: la Schueb' approche. Les passants, les cyclistes, les usagers des transports en commun et les automobilistes en ont eu la confirmation visuelle ce lundi matin. Devant eux se dressait déjà le portail multicolore annonçant l'événement. Plus de doute, du 23 août au 11 septembre 2019, c'est bien ici que la fête foraine la plus ancienne du pays déploiera ses dizaines de manèges, ses loteries, ses stands de tir et autres points de restauration.

Après une édition 2018 remarquable, la Schueberfouer a bien des records à battre. Celui du nombre de visiteurs venus sur place avec le tram, par exemple. Ils étaient 500.000 l'an dernier à s'être ainsi rendus sur le champ de foire. Côté bus, près de 150.000 passagers avaient choisi d'emprunter la navette entre la place du Glacis et le P+R.

Une certitude: côté attractions, il est aussi prévu du grand, du lourd, de l'incroyable. Ainsi, les premiers camions transportant l'Alpina Bahn ne devraient plus tarder à pointer le bout de leurs remorques dans la capitale. Et il en faut des poids lourds pour transbahuter d'une fête à l'autre une des plus grandes montagnes russes d'Europe.

Avec 910 mètres de rails, elle promet d'être l'attraction la plus vertigineuse, décoiffante, effrayante de cette foire qui fait battre le cœur de Luxembourg depuis l'an 1340.

L'an dernier, le tram faisait partie des nouveautés pour l'accès à la fête foraine. Photo: Gerry Huberty Entre rires et peurs, les grands manèges tiendront encore la vedette de la Fouer'. Photo: Lex Kleren A chacun sa chance, à chacun ses jeux. Photo: Anouk Antony Entre amis ou collègues, la Schueberfouer reste un temps fort des animations de la capitale. Photo: Lex Kleren Indémodables auto-tamponneuses ! Photo: Chris Karaba Tout simplement ren-ver-sant! Photo: Chris Karaba