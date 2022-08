Depuis le début de la Fouer vendredi, les prix présumés excessifs sur la Schueberfouer sont le sujet de dispute par excellence sur les réseaux sociaux. L'association des forains réagit.

La Schueberfouer est un plaisir (non) surfait

Jeff WILTZIUS Depuis le début de la Fouer vendredi, les prix présumés excessifs sur la Schueberfouer sont le sujet de dispute par excellence sur les réseaux sociaux. L'association des forains réagit.

Depuis que la 680e édition de la Schueberfouer a ouvert ses portes aux visiteurs vendredi dernier à Luxembourg-Ville, de nombreuses critiques sur les prix excessifs se sont répandues sur les médias sociaux. Lundi, la Fédération nationale des commerçants forains (FNCF) a réagi à ce sujet.

La pierre d'achoppement : certains des 220 forains ont augmenté de manière drastique les prix des attractions, des boissons et de la nourriture. «Je n'entends dans le public que des prix, des prix, des prix», s'énerve Charles Hary, président de la fédération foraine. «Pourtant, cette année encore, une Fouer extraordinaire a été mise sur pied. Il serait injuste envers les participants de mettre tout le monde dans le même panier.»

Après deux ans de pandémie de coronavirus, avec entre autres le port du masque obligatoire, la plus grande fête populaire du Luxembourg et de la Grande Région a lieu pour la première fois sans restrictions.

En effet, si l'on regarde de plus près à la Schueberfouer, on remarque rapidement quelques différences sur les tableaux de prix. Ainsi, le prix d'un hamburger classique à la fête foraine se situe entre cinq et huit euros. Le prix de 0,3 litre de bière se situe entre quatre et cinq euros et pour 0,5 litre de bière fraîche, il faut mettre six à huit euros sur la table. Le prix au litre se situe donc entre douze et 16,6 euros.

Si l'on compare ensuite les restaurants ou les bars voisins de l'allée Scheffer, une pinte (0,56 litre) y coûte entre 5,80 euros et 6,30 euros. Un petit verre de bière se situe entre 3,20 euros et 3,70 euros - mais dans ce cas, on ne reçoit que 0,25 litre, soit 10 ml de moins. Le prix au litre se situe donc ici entre dix et 14,8 euros. La différence est donc en réalité peu conséquente.

Il faut toujours se poser la question de savoir ce que j'obtiens. Charel Hary, président de la FNCF

En ce qui concerne les attractions, le prix des billets pour les offres destinées aux enfants se situe depuis des années autour de trois euros, tous les autres se situant généralement entre cinq et six euros. Selon le président de la FNCF, le problème principal est l'augmentation des coûts, notamment en raison de la pandémie de covid-19 et de la guerre en Ukraine, comme l'électricité, l'eau et l'essence. A cela s'ajoute l'augmentation de l'index pour les travailleurs.

«Je viens au Luxembourg avec mon manège depuis 2011», explique le propriétaire de la XXL Tower. «Cette année, j'ai dû augmenter le prix pour la première fois en raison des dépenses supplémentaires.» Le ticket coûte désormais six euros, contre cinq auparavant.

Accessible à tous

Et pourtant, selon Charles Hary, l'objectif était de rendre la Schueberfouer abordable pour tout le monde, même si les différents prix peuvent être adaptés par les forains eux-mêmes. «Il faut toujours se poser la question de savoir ce que l'on propose», explique le président de la FNCF. «Car un forain qui, en plus des boissons, propose entre autres de la musique live, a bien sûr d'autres frais que ceux qui ne proposent pas de musique». De plus, les premiers ne font pas payer l'entrée. «Il faut bien que les dépenses soient couvertes d'une manière ou d'une autre», souligne-t-il.

Lundi, les forains ont distribué deux chèques d'une valeur de 3.000 euros chacun aux communes de Käerjeng et de Pétange. L'argent doit être versé aux victimes des tornades de 2019. Photo: Anouk Antony

Le propriétaire du Chalet au Gourmet, Gaston Schmol, est du même avis. «La farine, l'huile et les pommes de terre sont devenues beaucoup plus chères. Si nous voulons conserver la même qualité de nos produits, nous devons malheureusement répercuter ce surcoût sur nos clients». L'autre choix serait d'acheter des vérités de moindre qualité. «Mais ce n'est pas ce que nous voulons».

Autre raison de l'augmentation des prix : cette année, les brasseries ne distribuaient plus que des verres à bière de 0,3 litre. «Si les stands de boissons de la Fouer proposaient auparavant les plus petits verres de 0,25 litre, ceux-ci ont naturellement dû adapter leurs prix», explique Steve Clement, du stand de restauration Ponderosa. Avec cette tactique, les brasseurs veulent vendre plus de bière. Lui aussi a dû adapter ses prix en conséquence. «Rien que l'achat de nos petits pains a augmenté».

Les prix sur la Fouer pour un verre de bière peuvent être très différents d'un endroit à l'autre. Photo: Anouk Antony

Au final, c'est à chacun de décider ce qu'il souhaite dépenser, explique l'échevin Patrick Goldschmidt (DP). «Si le forain offre quelque chose à ses clients, il doit aussi être rémunéré en conséquence.» Quoi qu'il en soit, les visiteurs devraient comparer les prix affichés. Car il y a des différences selon l'emplacement ou l'offre.

L'association des forains précise que l'objectif n'est pas de proposer des prix totalement surfaits. «On veut offrir aux gens un bon moment à la Schueberfouer car c'est ce qui assure la survie économique des forains».

