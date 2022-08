Le coup d'envoi de la 680e Schueberfouer a été donné ce vendredi. Seule la météo n'était pas vraiment de la partie au début.

Luxembourg 13

Lancement de la 680e édition

La Schueberfouer est bel et bien de retour

Glenn SCHWALLER Le coup d'envoi de la 680e Schueberfouer a été donné ce vendredi. Seule la météo n'était pas vraiment de la partie au début.

Pendant deux ans, la Schueberfouer n'a pas eu lieu en raison de la pandémie de covid-19, mais dès ce vendredi et pour une vingtaine de jours, les visiteurs pourront à nouveau profiter des manèges et des stands de restauration.

Voici comment vous rendre à la Schueberfouer La Schueberfouer commence ce vendredi. Mais pas toujours facile de savoir comment rejoindre la plus grande fête foraine de la Grande Région. Voici les détails pratiques.

Vendredi, la bourgmestre Lydie Polfer (DP) a solennellement inauguré la 680e édition de la plus grande fête populaire du pays. Ensuite, en compagnie des personnalités politiques présentes, dont le Premier ministre Xavier Bettel et le ministre du Tourisme Lex Delles (DP), les visiteurs se sont rendus, comme le veut la tradition, sur le carrousel de chevaux ainsi que sur la grande roue.

Bonne ambiance malgré les averses

Seule la météo n'était pas vraiment de la partie au début. Peu après l'ouverture solennelle de la Fouer, une averse s'est abattue sur le champ du Glacis. Mais cela n'a pas entamé la bonne humeur des nombreux visiteurs qui s'étaient déjà rassemblés à la Schueberfouer en fin d'après-midi. De longues files d'attente se formaient déjà devant les manèges et les stands de restauration.

5 Photos: Guy Jallay

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photos: Guy Jallay Photos: Guy Jallay Photos: Guy Jallay Photos: Guy Jallay Photos: Guy Jallay

Cette année, la Schueberfouer est ouverte jusqu'au 7 septembre. 223 forains y participent, la plupart venant de France et du Luxembourg. Cette année encore, il y aura quelques nouveautés à découvrir, dont «Daemomium», le plus grand train fantôme mobile du monde. De plus, de nombreuses attractions bien connues reviennent, comme les montagnes russes «Die Wilde Maus» ou «Hangover - The Tower», la plus haute tour gyro-rotative transportable du monde.

8 Photos: Guy Jallay

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photos: Guy Jallay Photos: Guy Jallay Photos: Guy Jallay Photos: Guy Jallay Photos: Guy Jallay Photos: Guy Jallay Photos: Guy Jallay Photos: Guy Jallay

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.