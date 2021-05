La Schueberfouer aura bien lieu en 2021

Bienvenue à la Schueberfouer virtuelle

Aujourd’hui, le Glacis devrait être en fête et voir la foule se presser autour des attractions et des stands. Mais la place est vide. Le covid-19 a eu raison de la plus ancienne fête foraine du Luxembourg. Pas de panique ! Entrez et voyagez dans la grande roue : on vous offre le ticket.