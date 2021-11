En France la vaccination des moins de 30 ans avec ce produit est maintenant déconseillée et la même prudence est de vigueur en Allemagne. Au Luxembourg, Paulette Lenert prend la même voie, en suspendant ce vaccin pour la tranche d'âge indiquée.

Luxembourg 2 min.

Vaccination anti-covid

La Santé retire sa confiance au Moderna

Patrick JACQUEMOT En France la vaccination des moins de 30 ans avec ce produit est maintenant déconseillée et la même prudence est de vigueur en Allemagne. Au Luxembourg, Paulette Lenert prend la même voie, en suspendant ce vaccin pour la tranche d'âge indiquée.

Au 5 novembre dernier, il restait 30.200 doses de Spikevax dans les stocks de vaccins anti-covid du ministère de la Santé luxembourgeois. Mais pas sûr que le vaccin produit par Moderna ne s'écoule dans les semaines à venir, comme il l'a été depuis son intégration dans la campagne vaccinale du pays. En effet, aussi bien la Haute Autorité de Santé en France que la Commission permanente de vaccination allemande (STIKO) viennent d'en recommander un usage limité. Et de fait, les deux pays compte écarter cette formule pour les moins de 30 ans.

0,24% d’effets indésirables déclarés après vaccination Entre décembre et septembre, 1.864 signalements ont été reçus par le ministère de la Santé. Dans neuf cas cependant, la personne vaccinée est décédée des suites de l'injection. A relativiser par rapport aux 773.945 doses administrées alors.

Selon plusieurs études menées, ce vaccin Arn ferait augmenter le risque de myocardite et péricardite chez les jeunes adultes. D'où une récente interpellation de la ministre de la Santé luxembourgeoise par les députés Marc Lies et Claude Wiseler (CSV). Leur question adressée à Paulette Lenert (LSAP) étant d'autant plus pressante que le gouvernement a décidé d'étendre l'octroi d'une ''dose complémentaire" du même type Arn pour les personnels de santé; des salariés qui pourraient donc se trouver directement concernée par le danger évoqué du côté de Paris et Berlin.

Pour l'heure à Luxembourg, la Santé prend note. Et justifie sa position en signalant que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a bien cherché à en savoir plus sur les effets secondaires du vaccin Moderna «mais elle n'est pas parvenue à la conclusion qu'il existe une restriction fondée sur l'âge». Cependant, «principe de précaution oblige», reconnait la ministre, elle va passer une instruction pour que l'emploi du vaccin soit désormais suspendue. Une mesure applicable dans les centres et les cabinets médicaux assurant la vaccination.

La décision temporaire restera bien évidemment en vigueur «jusqu'à ce que des données supplémentaires soient disponibles». En attendant, les ''troisièmes doses" pour les seniors et soignants pourront être administrées via le vaccin Biontech/Pfizer validé celui-là.

5.000 infections covid reconnues post-vaccination Oui, le virus reste impactant même après l'injection d'une dose ou de deux doses anti-covid. Très faiblement toutefois, comme vient de le rapporter le ministère de la Santé alors que plus de 408.000 personnes disposent d'un schéma vaccinal complet au Luxembourg.

La nouvelle tombe mal alors que le gouvernement luxembourgeois cherche à accentuer l'étendue de l'immunité face à une reprise des infections covid. Près de 200.000 habitants n'auraient ainsi pas encore été vaccinées, a signalé la ministre de la Santé mercredi soir.

Par ailleurs, les doutes soulevés après les nouveaux avis des autorités de santé officiel vont aussi alimenter le scepticisme dans les rangs de celles et ceux qui doutaient (ou craignaient) les injections préconisées. A la veille d'une nouvelle Marche blanche silencieuse, vendredi soir, l'exécutif se serait volontiers passé de pareil épisode.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.