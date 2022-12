La Commission européenne et l'OCDE se sont penchées sur les différents systèmes de santé européens, et en ont ressorti des chiffres plus ou moins étonnants.

Selon un rapport européen

La santé au Luxembourg en huit chiffres

Laura BANNIER La Commission européenne et l'OCDE se sont penchées sur les différents systèmes de santé européens, et en ont ressorti des chiffres plus ou moins étonnants.

«Panorama de la santé: Europe 2022», c'est le nom du rapport publié tous les deux ans par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) élaboré en collaboration avec la Commission européenne. Pour son édition 2022, le document, qui se penche sur des thématiques d'actualités, s'est intéressé de près aux impacts du covid-19 sur la prise en charge des patients atteints d'autres pathologies, et la santé physique et mentale des jeunes.

Durant ses quelque 219 pages, le rapport met en exergue un ensemble d'indicateurs qui permettent d'évaluer la performance des systèmes de santé des pays européens, ainsi que le niveau de santé général des citoyens. À noter que le document se base principalement sur les enquêtes européennes et les statistiques nationales officielles les plus récentes disponibles.

Parmi les pays de l'Union européenne passés au crible, le Luxembourg se distingue particulièrement par ses forces, même si le rapport souligne toutefois que des progrès sont encore à réaliser dans le domaine de la santé. Voici un tour d'horizon de la santé au Grand-Duché en huit chiffres tirés de ce rapport.

82,6 ans

En 2021, l'espérance de vie du Luxembourg s'établissait à 82,6 ans. Fait notable: le Luxembourg, aux côtés de la Norvège, est le seul pays de l'Union européenne ayant vu son espérance de vie progresser entre 2019 et 2021. Marquée par la pandémie de covid-19, cette période a été synonyme d'une réduction de l'espérance de vie de 1,2 année en moyenne dans les pays de l'Union européenne.

5,7% de dépenses supplémentaires

La pandémie de coronavirus a par ailleurs forcé une majorité des pays européens à revoir leurs dépenses de santé à la hausse. Au Luxembourg, les dépenses du domaine ont augmenté de 5,7% de 2019 à 2020, contre une augmentation annuelle moyenne de 0,9% de 2013 à 2019.

59 décès pour 100.000 habitants

Cette seconde statistique est un peu plus ancienne, puisqu'elle remonte à 2019. Durant cette année, la mortalité par infarctus a été évaluée à 59 décès pour 100.000 habitants, permettant au Luxembourg de figurer parmi les cinq pays avec le taux le moins élevé.

20% d'adolescents en surpoids

Dans ce domaine, il reste des efforts à faire. En 2019, 20% des 1-19 ans étaient en surpoids ou obèses, contre 15% en 2014.

48% d'adultes à l'alimentation déséquilibrée

Le rapport révèle par ailleurs que l'assiette des résidents luxembourgeois adultes gagnerait à être rééquilibrée. En effet, 48% des adultes ne consomment pas de fruits et légumes quotidiennement. Des efforts restent donc à être déployés dans le domaine de l'alimentation.



-48% de mortalité

Les décès liés à la pollution atmosphérique ont chuté de 48% entre 2009 à 2019. Considéré comme faible, puisqu'il correspond à 33 décès pour 100.000 habitants, ce facteur de risque enregistre donc la plus grande baisse au niveau européen au Luxembourg.

64% de prises en charge retardées ou annulées

Ce n'est pas une surprise, le covid-19 a ébranlé les systèmes de santé. Le Luxembourg n'a pas été épargné par la vague de rendez-vous retardés ou annulés. Au total, 64% des personnes souffrant de maladies chroniques ont donc vu leur prise en charge retardée ou annulée durant les six premiers mois de la pandémie.

41 décès pour 100.000 habitants

En ce qui concerne les accidents vasculaires cérébraux, le Luxembourg se classe deuxième des pays enregistrant la mortalité la plus basse. Le Grand-Duché se situe, en effet, juste derrière la Suisse, avec 41 décès pour 100.000 habitants.

