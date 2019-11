Le suicide considéré comme accident de travail, un jour de congé supplémentaire ou encore la refonte du calendrier des vacances scolaires : ce sont quelques-uns des nouveaux sujets validés ce mardi par la Commission des pétitions. Ces thèmes sont maintenant ouverts à signature pour six semaines.

La Saint-Nicolas proposée comme nouveau jour férié

(ER) - Depuis ce mardi, onze nouvelles pétitions n'attendent plus que des soutiens sur le site de la Chambre des députés pour se muer en débat public. Ces onze suggestions ayant jusqu'au 30 décembre pour recevoir l'agrément de leurs supporters. Parmi les nouveautés, les députés ont choisi de laisser une chance au renforcement des mesures de sécurité pour tous les citoyens contre les agressions et les vols ou encore à la reconnaissance de l'anglais comme une langue administrative au Luxembourg.

L'idée d'inscrire le suicide comme un accident de travail a, elle aussi, été acceptée. Selon l'auteur de la demande, si le suicide est lié à l'activité professionnelle, sa reconnaissance administrative doit être inscrite dans la loi.

La justice, impuissante face aux mendiants? La ville de Luxembourg mettait en place, fin 2015, deux règlements pour lutter contre la mendicité organisée. Quatre ans plus tard, quels résultats? Lydie Polfer, bourgmestre de la capitale, fait le point.

L'interdiction de la mendicité de rue revient sur le devant de la scène. Si elle est persona non grata à Arlon et à Luxembourg depuis fin 2015, elle reste encore bien présente au cœur des villes. Les personnes à l'origine de cette pétition veulent avant tout mettre fin au «business de la mendicité».

Le 6 décembre comme jour férié?

Si un débat public a dernièrement été organisé sur l'obligation de servir de l'eau du robinet dans les cafés et restaurants au Luxembourg, l'idée de réduire considérablement l'utilisation de bouteilles en plastique au pays est désormais sur la table.

Les deux jours de congé supplémentaires validés C'est un vote unanime: les 60 députés de la Chambre ont confirmé, mercredi après-midi, l'introduction d'un jour férié et d'un congé supplémentaire au Luxembourg, à compter de cette année 2019.

A terme, le but est que le pays devienne un meilleur élève en matière d'environnement avec l'arrêt de la commercialisation des bouteilles en plastique à usage unique.

L'idée de faire de la Saint-Nicolas un jour férié est également évoquée. Actuellement, seuls les enfants de l'école fondamentale n'ont pas d'obligation scolaire le 6 décembre. L'idée est d'offrir cette possibilité à tous, à l'avenir. En mars dernier, la Chambre des députés avait validé un jour de congé supplémentaire, à savoir la Journée de l'Europe, accordé désormais chaque 9 mai.

L'eau en carafe arrive au compte-goutte Si le gouvernement n'entend pas obliger dans l'immédiat le secteur de l'Horesca à proposer de l'eau du robinet à ses clients, il mise sur une campagne de sensibilisation. Au grand dam des initiateurs de la pétition qui avait recueilli plus de 4.500 signatures.

Une refonte du calendrier des vacances scolaires est aussi proposée. Cette pétition vise à garantir aux élèves des phases de récupération suffisantes et plus longues. Si les vacances d'été devraient être alors raccourcies de deux semaines, celles de Toussaint et de carnaval se retrouveraient prolongées d'une semaine.

Pétition rime avec application

La création d'une application concernant justement les pétitions (petitionsapp) est aussi proposée. Dans le même ordre d'idée, pour plus de transparence, certains souhaiteraient que soit affiché clairement - soit directement derrière le compteur de signatures, soit en haut de la page de chaque pétition - le nombre maximum de signatures à atteindre comme par exemple «x signatures recueillies sur 4.500 ou x/4.500».

Pour rappel, un débat public est organisé sur le sujet si une pétition dépasse le seuil des 4.500 soutiens exprimés électroniquement ou sur papier.