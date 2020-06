La rue Notre-Dame attend encore

Si la Ville de Luxembourg évoquait fin 2019 des aménagements pour l'axe principal d'accès à l'hyper-centre de la capitale, pour l'heure, ces projets sont à l'arrêt. La faute notamment aux discussions au point mort entre la commune et l'Etat.

Anne-Sophie DE LA BARRE DE NANTEUIL-BEDEL Si la Ville de Luxembourg évoquait fin 2019 des aménagements pour l'axe principal d'accès à l'hyper-centre de la capitale, pour l'heure, ces projets sont à l'arrêt. La faute notamment aux discussions au point mort entre la commune et l'Etat.

Élargissement des trottoirs, installation de terrasses ou encore réduction de la circulation automobile... Tels étaient quelques-uns des projets évoqués en décembre dernier par la Ville de Luxembourg. Des aménagements visant à revaloriser et redynamiser l'espace. Sauf que quelques mois plus tard, rien n'a changé. Du moins, pour le moment.

Et cela est particulièrement vrai pour l'un des projets phares, à savoir la cour de l'ancienne bibliothèque nationale. A deux pas de la place Guillaume II, l'espace est aujourd'hui inexploité, bien que la capitale soit «toujours disposée à en faire quelque chose», confirme le premier échevin Serge Wilmes (CSV), évoquant un parc de jeux pour enfants, un espace pour les commerçants ou encore un lieu avec diverses animations.

La cour de l'ancienne bibliothèque nationale pourrait reprendre vie, mais sans voiture. Photo: Pierre Matgé

Mais à ce stade, ce ne sont toujours que des idées, et non «des projets officiels», prévient-il. La faute aux discussions à l'arrêt entre le conseil échevinal et l'Etat, propriétaire du terrain. Car si le projet est passé au second plan, ce serait en l'absence d'un «retour officiel», explique Serge Wilmes, alors même que les différents partis semblent s'accorder sur le principe.

Du côté de l'Etat, une étude de faisabilité est d'ailleurs actuellement en cours d'élaboration par l'administration des bâtiments publics. Le ministère des Travaux publics assure quant à lui «ne pas voir d'inconvénients» à mettre à disposition le terrain «pour les besoins de différentes manifestations de la Ville de Luxembourg». Du moins, «jusqu’à ce qu’une décision concernant l’utilisation définitive soit prise», précise la porte-parole. Avec au cœur des revendications, la valorisation du «vieux tilleul» et l'interdiction du stationnement des voitures à l'intérieur de la cour.

En attendant que ce projet ne se débloque, la pandémie sanitaire aura tout de même eu le mérite d'en accélérer d'autres. Toute la saison, les restaurateurs de la rue Notre-Dame qui en ont fait la demande pourront ainsi bénéficier de quelques m2 de terrasse sur les places des taxis et y installer des tables supplémentaires.

