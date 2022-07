Lors des inondations de juillet 2021, une partie du mur le long de l'Our a été emportée par l'eau. Les dégâts devraient bientôt être réparés.

Après les inondations

La rue du Vieux Marché à Vianden bientôt de nouveau praticable

Un an après les inondations catastrophiques du 15 juillet 2021, on peut respirer à Vianden. La rue du Vieux Marché, fermée depuis lors et rendue impraticable sur une vingtaine de mètres, devrait être rouverte à la circulation avant le début des congés collectifs dans le secteur du bâtiment, le 28 juillet.

Inondations : des mesures de prévention déjà prises Un an après les inondations historiques qui ont fait d'innombrables dégâts au Luxembourg, le ministère de l'Environnement et l'Administration de la gestion de l'eau ont tiré les premiers enseignements de la catastrophe.

Cela signifie que les voitures, les bus et les camions ne devront plus se faufiler dans une série de ruelles très étroites pour emprunter une déviation.

Une couche d'asphalte provisoire

La réouverture n'est toutefois que temporaire, car les travaux ne seront pas encore totalement terminés fin juillet, comme l'a indiqué Kevin Esteves, premier échevin de la commune de Vianden. Seule une couche d'asphalte provisoire sera posée sur le tronçon de route endommagé. La couche définitive ne sera posée qu'en automne, lorsque toute la route sera recouverte d'un nouveau revêtement. Pour ce faire, l'Ale Moort devra à nouveau être fermée pendant quelques jours.

Après l'achèvement de travaux de sécurisation coûteux sur le rocher en aval du Hockelsturm, les travaux de réparation de la route ont également pu être entrepris en avril. À cette occasion, la partie du mur emportée par les inondations le long de l'Our a été reconstruite en béton armé. Dans une deuxième phase, celui-ci sera revêtu de pierres naturelles afin de retrouver son aspect d'origine.

2 Voilà à quoi ressemblait la rue six mois plus tôt. Photo: Nico Muller/LW-Archives

Travaux d'infrastructure

La municipalité, Post, Eltrona et Creos ont par ailleurs profité de la fermeture de la voie de circulation pour effectuer des travaux d'infrastructure, précise encore Kevin Esteves. Post a en effet installé des câbles en fibre optique, ce qui permettra à toutes les maisons de la rue de disposer d'une meilleure connexion Internet. Pendant ce temps, Creos a profité de la fermeture pour boucler une partie du réseau électrique et raccorder au réseau un poste de transformation qui n'était pas utilisé jusqu'à présent. Le réseau électrique sera ainsi plus stable à l'avenir.

De son côté, la commune a profité de la fermeture de la route pour poser de nouveaux raccordements d'eau aux maisons et installer des vannes pour séparer les tronçons de conduite. Pour cette partie des travaux, le conseil municipal a approuvé un budget de 100.000 euros lors de sa dernière réunion, d’après le premier échevin de la commune.

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

