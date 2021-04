Initiée début mars, la mutation de cette voie de la Ville-Haute s'est achevée ce lundi. Elargi, l'axe reliant la rue Notre-Dame à la place du Théâtre fait la part belle aux mobilités douces, notamment grâce à une double piste cyclable.

La rue du Fossé devient «zone de rencontre»

Un passage plus large, une chaussée rehaussée et une double piste cyclable. Voilà à quoi ressemble depuis lundi la rue du Fossé. En travaux depuis un peu plus d'un mois, cet axe reliant la rue Notre-Dame à la place du Théâtre vient d'achever sa mutation en «zone de rencontre».

Actée depuis la fin novembre, cette transformation s'inscrit dans la volonté de la Ville de faire de plus en plus de place aux mobilités douces. La piste cyclable à double sens permet ainsi de relier les voies de circulation déjà existantes. Le centre-ville se dote ainsi d'un «itinéraire cyclable», permettant une circulation «sécurisée» autour de la zone piétonne, se félicite la Ville dans un communiqué publié mardi. Avec une vitesse limitée à 20km/h maximum et grâce à des panneaux signalétiques, les cyclistes, automobilistes et piétons peuvent donc circuler plus librement, en se partageant l'espace.

Pour rappel, cette artère du centre-ville avait été placée en zone piétonne le temps d'une expérimentation en août dernier. L'objectif était alors de rendre cette partie de la Ville-Haute plus attractive. Ayant par la suite entendu les avis et doléances des riverains et usagers, les élus ont finalement choisi une solution intermédiaire, où toutes les mobilités cohabitent.

L'axe du centre-ville sera de nouveau accessible le 3 avril. Photo: Gerry Huberty

A noter que dans les prochains jours, ce sera autour de la rue Beaumont d'entamer sa mutation. Reliant l'avenue de la Porte-Neuve à la place du Théâtre, cet axe doit quant à lui se transformer en zone exclusivement piétonne, à partir de la mi-avril.

