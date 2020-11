Chaque mode de déplacement, voitures comprises, pourra se croiser désormais dans cet axe bien connu de la capitale. Mais à 20 km/h maximum.

La rue du fossé devient zone de rencontre

(pj avec Jeff Wiltzius) - Il y a eu essai en été, concertation à l'automne et maintenant... décision des élus. La rue du fossé sera bien autorisée au passage de tous, piétons d'abord mais aussi trottinettes, vélos mais également voitures et camionnettes de livraison. Voilà désormais le «Grueg» considéré comme une zone de rencontre à circulation restreinte. La bourgmestre Lydie Polfer (DP) l'a annoncé, ce lundi, en expliquant la nouvelle signalétique en place.

Panneaux, lignes blanches et un grand 20 peint sur le trottoir : la nouvelle affectation de la rue du Fossé est on ne peut plus visible. Après avoir été piétonne le temps d'une expérimentation, l'axe qui relie la rue Notre-Dame à la Cote d'Eich pourra donc sous condition retrouver un peu de circulation routière. Fournisseurs et bus devront, par exemple, contourner un petit îlot avant de pouvoir emprunter la rue au ralenti.

«Nous devions nous assurer que les résidents et les concessionnaires aient toujours accès au ''Gruef'', à tout moment de la journée, a expliqué Lydie Polfer pour expliquer son choix. Les clients qui souhaitent récupérer quelque chose sont donc toujours autorisés à passer par là»

Mais outre la pose de borne rétractable au sol, de prochains travaux devront faciliter la vie des usagers, à commencer par celle des cyclistes. En effet, la piste cyclable de la rue du Fossé devra être élargie, et cela afin de permettre aux pédaleurs à descendre et remonter la portion de voirie entre la Grand-Rue et le Knuedler. L'échevin en charge de la mobilité de la Ville, Patrick Goldschmit (DP), s'est engagé à veiller à la question.

La Ville-forteresse aura finalement laissé (aussi) la place aux vélos. Illustration : LVI

Depuis le mois d'août, la rue du Fossé avait été passée en zone piétonne. Un statut provisoire entre la place Clairefontaine et la place du Théâtre. Une décision expérimentale qui devait permettre de rendre cette partie du centre-ville plus attractive et de laisser piétons et cyclistes disposer de plus d'espace public. Fin septembre, l'administration communale avait tenu à entendre l'avis des riverains et des commerçants de la rue. Chacun ayant été invité à s'exprimer lors d'une réunion.

Depuis, plusieurs amateurs de vélo avaient fait leur opposition à partager la chaussée avec des engins motorisés. L'ASBL ProVelo n'aura donc été entendue que partiellement sur sa revendication d'une rue du Fossé privée d'automobiles.

