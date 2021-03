Début avril, la rue qui relie celle de Notre-Dame à la place du Théâtre deviendra une «zone de rencontre». A savoir un espace où piétons, cyclistes et automobilistes auront accès. La vitesse y sera limitée à 20km/h. Début des travaux prévu ce jeudi.

La rue du Fossé débute sa mutation

Actée depuis la fin novembre, la transformation de la rue du Fossé «zone de rencontre» s'apprête à devenir réalité. Annoncés mercredi par Lydie Polfer (DP), bourgmestre de la capitale, les travaux visant à permettre aux vélos, piétons mais aussi aux voitures de mieux partager l'espace débuteront ce jeudi. Avec comme horizon une mise en service «au début du mois d'avril».

Dans les faits, les services de la Ville vont non seulement rehausser la rue pour permettre une délimitation claire de l'espace, mais aussi l'élargir pour permettre la création d'une piste cyclable pour les deux sens de circulation. Une situation intermédiaire donc entre la situation actuelle et la transformation temporaire de la rue en zone piétonne, entre août et novembre derniers. Les automobilistes pourront donc continuer à circuler entre la rue Notre-Dame et la place du Théâtre, mais à allure réduite, la vitesse maximale prévue étant de 20 km/h.

Pour mener à bien ce projet, la rue sera d'ailleurs fermée entièrement à la circulation entre le 22 mars et le 3 avril pour faciliter les travaux de rehaussement. Le trottoir du côté des numéros impairs de la rue sera quant à lui détruit, pour créer la piste cyclable.

A noter enfin qu'une autre partie de l'hyper-centre sera aussi transformée dans un avenir proche. La bourgmestre a en effet annoncé mercredi que les alentours directs de la rue Beaumont deviendront, eux, une réelle zone piétonne. Sept bornes amovibles seront installées pour sécuriser cet espace dédié à la mobilité douce et la moitié des places de parking de la place des Bains sera ainsi supprimée.

