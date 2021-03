A l'horizon 2025, les différents sites de l'ONG seront rassemblés en un seul et même lieu, à Howald. Présenté jeudi, ce projet de 35 millions d'euros devrait en partie être cofinancé par le gouvernement.

La rue des Scillas hébergera aussi la Croix-Rouge

A l'horizon 2025, les différents sites de l'ONG seront rassemblés en un seul et même lieu, à Howald. Présenté jeudi, ce projet de 35 millions d'euros devrait en partie être cofinancé par le gouvernement.

Un rectangle alvéolé, blanc, surmonté d'une imposante croix rouge, voilà à quoi devrait ressembler le futur siège de la Croix-Rouge luxembourgeoise. Présenté jeudi, le bâtiment devrait sortir de terre d'ici 2025, rue des Scillas à Howald. Un emplacement stratégique, en lieu et place de l'ancien site d'Hifi International et de Drinks of Munhowen, juste en face du futur pôle multimodal.

Actuellement éparpillé sur cinq sites, le bâtiment a vocation à regrouper les quelque 450 collaborateurs de l'ONG, répartis en 20 services. Porté par le promoteur Iko Real Estate et le cabinet d'architecte A2618, l'opération devrait coûter 35 millions d'euros. Une enveloppe dont l'organisation internationale ne devrait pas s'acquitter seule, puisqu'un cofinancement devrait être prochainement négocié avec le gouvernement sur le financement du nouveau centre de transfusion sanguine.

«La mission de collecte de sang est confiée à la Croix-Rouge par l'administration publique», précise Vincent Ruck-Hechenberger, porte-parole de la Croix-Rouge, au Luxemburger Wort. La subvention de cette activité relève donc du gouvernement. Pour l'heure, aucune information sur le possible montant de cette contribution n'a été divulguée.

En revanche, le solde restant devrait être comblé par la vente de biens immobiliers à l'instar du château de Birtrange, mis à la vente le mois dernier pour 5.2 millions d'euros, ou le siège de l'ONG place Dargent. «Il n'est pas question pour la Croix-Rouge que les dons qui nous sont adressés servent à financer ce projet», indique le porte-parole de la Croix-Rouge.

A noter que le futur siège de l'organisation internationale sera au cœur du nouveau quartier, puisque juste en face de lui se trouve l'Howald Retail Park, où se dressera le projet «AXS Scillas». Ces cinq immeubles hébergeront à la fois des bureaux, logements et commerces. D'autres projets devraient encore émerger, une fois que Bétons Feidt aura pris ses quartiers à Cessange.

