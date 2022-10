La plus longue rue piétonne du pays va être réaménagée. Le vainqueur du concours d'architecture correspondant a été présenté mardi. Les travaux devraient commencer en 2024 et durer plusieurs années.

Luxembourg 4 2 min.

Urbanisme

La rue de l’Alzette à Esch va faire peau neuve

Glenn SCHWALLER La plus longue rue piétonne du pays va être réaménagée. Le vainqueur du concours d'architecture correspondant a été présenté mardi. Les travaux devraient commencer en 2024 et durer plusieurs années.

«Cela fait longtemps que l'état de la rue de l'Alzette ne correspond plus aux exigences de notre époque», fait remarquer le bourgmestre d'Esch, Georges Mischo (CSV). Pour que cela change, la commune avait lancé un concours européen d'architectes afin de présenter un concept de réaménagement de la plus longue zone piétonne du pays.

Des caméras pour assurer une meilleure sécurité à Esch Un plan de sécurité local révisé et de nouvelles mesures devraient permettre à la commune du sud de devenir plus sûre à l'avenir.

Parmi les neuf projets initialement soumis à un jury de 13 personnes, composé entre autres des échevins de la ville d'Esch et de plusieurs architectes internationaux, c’est la vision commune des deux entreprises Papaya Urbanistes et architectes d'Esch et Chorablau Landschaftsarchitektur de Hanovre qui a retenu l’attention. Ce mardi, le projet gagnant a été présenté lors d'une conférence de presse à l'hôtel de ville.

Orienté sur les courbes de l'Alzette

Le projet retenu met surtout en valeur le cours de l'Alzette, qui a donné son nom à la rue. Il est ainsi prévu de représenter la rivière sous la forme d'une ligne ondulée sur la surface des pavés entre les places Brill et de l'Hôtel de Ville. Les pavés correspondants doivent avoir une teinte plus foncée que les autres et souligner ainsi la ligne de la rivière.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4 Chacun des quatre carrefours de la rue Alzette se voit attribuer un point fort thématique. Visuel: Papaya/Chorablau

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Chacun des quatre carrefours de la rue Alzette se voit attribuer un point fort thématique. Visuel: Papaya/Chorablau Une coupe transversale montre la future apparence de la plus longue zone piétonne du pays. Visuel: Papaya/Chorablau La zone piétonne doit recevoir de nouveaux éléments de sièges. Visuel: Papaya/Chorablau Voici à quoi devrait ressembler la rue Alzette à l'avenir. Visuel: Papaya/Chorablau

Le projet prévoit également de nouveaux sièges et du mobilier urbain, qui seront tous déplaçables et pourront donc être évacués lorsque des événements importants auront lieu dans le centre-ville d'Esch.

L'éclairage sera également adapté. Alors que les mâts violets caractéristiques de la rue seront conservés dans une couleur plus claire et assureront l'éclairage de base, de nouvelles guirlandes lumineuses sont prévues. Celles-ci seront installées sur certains tronçons de la rue et équipées de luminaires suspendus de différentes tailles de boules.

Quatre croisements de rues, quatre thèmes différents

Autre particularité de la vision qui vient d'être présentée pour la rue de l’Alzette: les quatre intersections de la zone piétonne doivent chacune mettre en avant un thème particulier.

Au carrefour entre la rue de l’Alzette et la rue Dicks, l'accent sera mis sur la végétation. Des arbres et des parterres de plantes y créeront une atmosphère verte. Au carrefour de la rue Xavier Brasseur, tout doit tourner autour du jeu. Une petite colline sera aménagée pour servir d'aire de jeux aux enfants.

Le carrefour entre la rue de l’Alzette et la rue de la Libération fera la part belle au thème de l'eau avec un jeu d'eau et une fontaine à boire. Le croisement avec l'avenue de la Gare est placé sous le signe de l'écoute. En effet, un tuyau posé dans les profondeurs de la rivière doit permettre d'entendre l'Alzette.

Outre le réaménagement de la zone piétonne, les conduites souterraines du réseau d'approvisionnement seront également rénovées dans les années à venir et seront donc intégrées dans le projet de construction. Les travaux devraient commencer en 2024.

Cet article a été publié pour la première fois sur www.wort.lu/de



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.