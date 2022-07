Après les rumeurs, place à l'officialisation de la prolongation de cette mesure qui doit permettre de soulager le pouvoir d'achat des citoyens.

Une aide de 7,5 centimes/l

La ristourne à la pompe bel et bien prolongée jusqu'en août

C'était dans l'air du temps, mais c'est désormais officiel: l'aide financière du gouvernement de 7,5 centimes par litre de carburant est prolongée jusqu'au mois d'août prochain. La décision a été entérinée lors du conseil du gouvernement qui a eu lieu ce vendredi.

Pour rappel, cette aide financière, qui est aussi appliquée dans d'autres pays à de divers degrés, devait se terminer en juillet. Celle-ci devait répondre à la montée fulgurante des prix de l'énergie.

Cette prolongation arrive à point nommé au regard des prix des carburants qui ne semblent pas vouloir décroître. Outre les citoyens, la mesure soulage également fortement les stations-service, plus particulièrement celles situées le long de la frontière et qui souffrent des prix parfois plus attractifs dans les pays voisins. Récemment, la ministre des Finances Yuriko Backes (DP) avait d'ailleurs avoué que les recettes liées au tourisme à la pompe étaient en berne sur le premier semestre de l'année 2022.



