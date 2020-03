La recherche tente par tous les moyens de trouver une molécule efficace contre le covid-19. Le Grand-Duché apporte sa pierre à l'édifice et pourrait commencer des tests cliniques avec un antiviral expérimental développé pour traiter le virus Ebola.

La riposte de la recherche face au covid-19

(ota avec tk) - La communauté scientifique travaille d'arrache-pied afin trouver une arme efficace contre le covid-19. Et le temps au regard du taux exponentiel des d'infections du coronavirus. Mais trouver un remède miracle apparaît comme très compliqué.

En temps normal, la procédure pour tester l'efficacité d'un vaccin, ses effets secondaires et les effets croisés avec d'autres substances est très longue. En règle générale, le développement d'un nouveau médicament coûterait entre 1 et 1,6 milliard de dollars et dure, en moyenne, 13 ans.

«L'option la plus réaliste à l'heure actuelle est donc de prendre des antiviraux déjà testés et cliniquement approuvés et d'analyser leurs effets contre le virus», estime Rudi Balling, directeur du Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB). Le candidat le plus prometteur pour une utilisation secondaire est un antiviral développé contre Ebola, le Remdesivir du fabricant américain Gilead.

Depuis février, le Remdesivir est testé sur 1.000 patients atteints du covid-19 dans des hôpitaux asiatiques, y compris à Wuhan, foyer initial de la pandémie. Les premiers résultats sont attendus en avril. Dans de nombreux hôpitaux, cependant, le médicament est déjà administré dans des cas particulièrement critiques. Selon les informations du Luxemburger Wort, un essai clinique avec le Remdesivir pourrait bientôt être lancé au Luxembourg en coopération avec des hôpitaux français.

«Il est essentiel de disposer de preuves fiables provenant d'essais cliniques» Rudi Balling, directeur du LCSB

De nombreux autres candidats sont actuellement testés dans le monde, comme la Chloroquine, un antipaludéen, ou encore le principe actif antigrippal Favipiravir. Ce dernier a reçu une approbation accélérée en Chine pour une utilisation contre le Covid-19. Vendredi, la société pharmaceutique suisse Roche a annoncé qu'elle menait un test clinique avec testait son médicament contre l'arthrite baptisé Actemra.

Mais les procédures d'approbation accélérées et les utilisations secondaires de médicaments sont évidemment associées à des risques, d'autant plus que le covid-19 est encore mal connu. «Il est essentiel de disposer de preuves fiables provenant d'essais cliniques», souligne le directeur du LCSB. Il est donc crucial que les instituts de recherche et les entreprises comprennent rapidement comment la maladie fonctionne au niveau moléculaire», explique Rudi Balling.

Un domaine dans lequel le LCSB peut apporter une contribution importante en modélisant ces processus complexes. «Nos experts en biologie computationnelle analysent comment nous pouvons utiliser nos compétences en matière de "machine learing" et d'intelligence artificielle pour contribuer à la compréhension de la maladie».

