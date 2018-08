Une étude de l'Institut français Sapiens vient de dévoiler le top 5 des métiers les plus concurrencés par le digital. Une situation qui touche également le Luxembourg puisque de nombreux frontaliers seraient concernés.

Luxembourg 3 min.

La révolution digitale en passe de faire disparaitre 5 métiers au Luxembourg

Une étude de l'Institut français Sapiens vient de dévoiler le top 5 des métiers les plus concurrencés par le digital. Une situation qui touche également le Luxembourg puisque de nombreux frontaliers seraient concernés.

Par Matthias Thiriat



Manutentionnaires, secrétaires de direction, employés de la comptabilité, employés de la banque et des assurances, caissiers et conducteurs de véhicules, sont les 5 métiers en voie de disparition d'après une étude de l'Institut français Sapiens.

Pour l'institut, la force de la révolution digitale réside «dans l'accélération technologique qui est en train de bouleverser notre société»: «cette révolution fait disparaitre de nombreux emplois, sans que l'actif occupant puisse toujours l'anticiper suffisamment tôt».



L'auteur de l'étude, l'économiste Erwan Tison, affirme ainsi que «s'il existe une alternative technologique à un emploi humain, celle-ci sera systématiquement choisie, dans une optique de gain de productivité».



Les frontaliers concernés

Si tous les domaines professionnels ne sont pas concernés, les employés de la comptabilité et les employés de la banque et des assurances font partie des métiers les plus pratiqués par les frontaliers.



Une situation qui n'a pas échappé au gouvernement luxembourgeois et notamment au ministère du Travail, qui prend ses précautions avec l'étude de l'institut Sapiens: «Il faut rester prudent en ce qui concerne les études alarmistes». Pour le ministère, une suppression totale de ces métiers n'est pas à craindre: «un métier consiste en une série de tâches. Il est très peu probable qu'un métier disparaisse du jour au lendemain. Ce sont plutôt les différentes tâches qui le constituent qui évoluent.»



Pour le ministère, nous assistons plutôt à une mutation, qu'à une destruction d'emploi. Reconnaissant par la même occasion que ces défis considérables mettront notre économie et notre société à l'épreuve.



La question de l'anticipation



L'anticipation apparait comme la meilleure solution face à la révolution digitale. Mais ne vous y trompez pas, il n'y a pas de place pour la simplicité.

En 2015, lors d'une conférence organisée par le média La Tribune, Laurent Alexandre, spécialiste français de l'intelligence artificielle, évoquait le fait que cette anticipation était difficile à mettre en place: «nous avons une grande difficulté à imaginer où le tsunami technologique va nous mener.»



Avant de prendre l'exemple de l'utilisation d'internet et des réseaux sociaux: «Nous n'avons pas prédit les smartphones, ni les réseaux sociaux. Personne n'a imaginé qu'on surferait sur internet grâce à nos téléphones mobiles.»



Pour le ministère du Travail, il faut que le changement technologique soit inclusif et bénéfique à la société. Un accompagnement par de bonnes politiques en matière d'emploi et de formation est primordial.



Un enjeu de formation primordial

En conclusion, l'étude indique que la formation professionnelle doit être un enjeu de première importance pour faire en sorte que cette vague digitale à l'origine de la disparition de nombreux emplois ne se transforme pas en crise sociale.



Pour le ministère du Travail, les compétences sont l’élément central pour répondre aux transformations numériques. «C’est pour cela que la formation est aujourd’hui l'un des domaines prioritaires de l’action de l’ADEM (Agence pour le Développement de l'Emploi).»

Concertation avec ces voisins européens



Si un grand nombre de travailleurs frontaliers sont présents dans des secteurs professionnels soumis à la concurrence du digital, la politique luxembourgeoise en faveur de l'emploi devra passer par une coopération avec ses voisins européens.



Le ministère assurant échanger régulièrement avec ses partenaires européens et les pays voisins autour de la problématique de l'avenir du travail. Des coopérations qui existent déjà entre l'ADEM et Pôle Emploi. Pas sûr que cela soit suffisant.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.