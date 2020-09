Séparés depuis de longs mois à cause de la pandémie de coronavirus, ces couples non mariés dont l'un des partenaires ne ressort pas d'un pays de l'UE peuvent désormais se retrouver pour de courts séjours. Des autorisations toutefois assorties de plusieurs conditions.

La réunion des couples binationaux désormais autorisée

Si les frontières à l'intérieur de l'Union européenne sont aujourd'hui rouvertes malgré quelques bémols au gré des classifications de zones dites «à risque», il n'en va pas de même pour le transit des personnes dans et hors de l'UE. Les frontières extérieures de l'Europe demeurant à ce jour officiellement fermées, les couples non mariés et non pacsés se trouvent toujours séparés depuis le début de l'épidémie en mars. Tout simplement parce que ces «amoureux sans statut» ne rentrent dans aucune case administrative. Or, ces couples binationaux se sont organisés afin de faire entendre leur voix, aboutissant à la création d'un collectif international appelé «Love is not tourism».

Se disant «sensibilisé à cette situation», le gouvernement vient en effet d'«autoriser, sous certaines conditions, les visites de court séjour aux ressortissants de pays tiers, qui sont en relation durable avec un résident du Luxembourg», explique ce jeudi Jean Asselborn (LSAP). Répondant à une question de Gusty Graas (DP), le ministre des Affaires étrangères précise les deux formalités de la procédure à accomplir par les personnes concernées.

D'une part, elles doivent souscrire un «engagement de prise en charge» auprès du Bureau des passeports, visas et légalisations, et d'autre part, elles sont sommées de fournir «des preuves de l'existence d'une relation de longue durée et contacts réguliers». La question réside alors dans la définition même apportée à ces «preuves», un problème que le gouvernement a tranché en évoquant «l'attestation d'activités communes».

Et à nouveau, ces «activités communes» peuvent, selon les autorités, revêtir trois formes: des cachets d'entrées ou de sorties apposés sur le passeport, des billets d'avion ou des cartes d'embarquement, ou bien encore des preuves de résidence commune à l'étranger.

Ce faisant, le Luxembourg emboîte le pas de son voisin français, où les premiers laissez-passer pour les couples binationaux ont été accordés pas plus tard que la semaine dernière. Du côté belge, la situation s'était déjà débloquée plus tôt, puisque le Conseil national de sécurité avait «autorisé pour le 1er septembre les personnes qui ne sont pas liées par un lien juridique mais entretiennent une relation durable à franchir les frontières à nouveau pour se retrouver.»

