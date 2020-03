Infirmiers, médecins spécialistes mais aussi agents administratifs. Tous les professionnels disponibles et tous les volontaires prêts à soutenir le secteur de la santé et des soins doivent se manifester rapidement sur la plateforme govjobs.lu

La réserve sanitaire se constitue au pas de course

Maurice FICK Infirmiers, médecins spécialistes mais aussi agents administratifs. Tous les professionnels disponibles et tous les volontaires prêts à soutenir le secteur de la santé et des soins doivent se manifester rapidement sur la plateforme govjobs.lu

Paulette Lenert, la ministre de la Santé, avait lancé l'appel dès dimanche après-midi. Le Luxembourg a non seulement besoin de masques, de lunettes de protection et de gants mais il va surtout avoir besoin de bras pour gérer au mieux la crise déclenchée par le coronavirus. D'autant que quatre «centres de soins avancés» devront être opérationnels rapidement et que le pic de contagion du virus est annoncé dans deux semaines.

Dès ce lundi 23 mars, le ministère de la Santé a donc bien lancé le recrutement de volontaires via la plateforme www.govjobs.lu pour constituer au plus vite un vivier de crise. La fameuse «réserve sanitaire nationale».

Les professionnels de santé qui ne sont pas dans l'obligation de travailler actuellement doivent obligatoire s'inscrire sur la plateforme de recrutement étatique jusqu'à ce mardi 24 mars 2020 à minuit.

Un appel qui s'adresse également «aux médecins en voie de spécialisation, aux étudiants, aux retraités et aux personnes en congé sans traitement». Via govjobs.lu, le ministère compte également recruter des bénévoles susceptibles de répondre aux besoins qui iront croissant dans le secteur de la santé et des soins.

Agents administratifs et de tri recherchés

Mais de «manière ciblée». Ainsi la plateforme recherche pour l'heure des agents de nettoyage, des auxiliaires de vie (pour les maisons de soins), des éducateurs mais aussi toute une série d'«agents de tri». Ceux-là même qui seront amenés à trier les patients qui afflueront dans les centres de soins avancés à Luxexpo The Box, la Rockhal, au Daichhal ou au centre culturel de Grevenmacher.

Deux rubriques distinctes, avec à chaque fois un formulaire en ligne à remplir, sont immanquables sur la plateforme. Une rubrique est dédiée exclusivement aux professionnels de la santé en activité, retraité ou étudiant (de plus de 18 ans) et la seconde est dédiée aux volontaires pour assurer un support dans le secteur de la santé et des soins. Des citoyens bénévoles «qui seront éventuellement formés à certaines tâches», précise-t-on au ministère.

Une équipe du ministère de la Santé et du Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État évaluera dans la foulée la liste et les profils qui s'y trouveront avant de contacter les candidats «en fonction de l'évolution de la situation» et des besoins.

