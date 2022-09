Constituée durant la pandémie de covid-19, l'initiative gouvernementale est désormais ouverte au grand public, et non plus seulement au seul secteur de la santé et des soins.

La réserve sanitaire s'élargit

Etudiants, personnes dans la vie active ou retraités,... Désormais, tout le monde peut rejoindre la réserve sanitaire.

Lancée durant la pandémie de Covid-19, l'initiative gouvernementale est donc élargie au grand public, ce qui englobe également le personnel encadrant du secteur des personnes âgées.

Le gouvernement s'est rendu compte durant la pandémie que «les besoins en volontaires ne se limitaient pas au seul secteur de la santé et des soins». Celui des personnes âgées était aussi «fortement concerné par les mesures sanitaires, provoquant l'isolation partielle des occupants et une surcharge de travail du personnel dans les structures dédiées», soulignent dans un communiqué les ministères de la Santé ainsi que celui de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région.

Se recentrer sur le cœur du métier

En invitant les professions d'encadrement et toutes les autres professions à rejoindre la réserve sanitaire, le gouvernement veut permettre au personnel de santé «de se recentrer sur son métier de cœur», en réduisant la charge administrative et organisationnelle des soignants.

Pour rejoindre les bénévoles au sein de la réserve sanitaire, il suffit de s'inscrire via les sites govjobs.lu ou guichet.lu. Une authentification via LuxTrust n'est pas nécessaire.

Les ministres rappellent que l'inscription à cette réserve ne comporte aucune obligation. Les volontaires «décident au cas par cas et selon leurs disponibilités s'ils acceptent la mission proposée, qui peut donner lieu à un contrat ou une convention.»

Le personnel soignant est bien évidemment invité à rejoindre aussi cette réserve s'il le souhaite. Une nouvelle inscription n'est pas nécessaire si celle-ci a été réalisée lors de la première vague.

