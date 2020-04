Le LCGB constate de nombreux obstacles à la mise en place des mesures hygiéniques et protectrices, et stigmatise surtout le «grand manque d'informations». Le syndicat réclame «une formation obligatoire et immédiate du délégué à la sécurité» sur chaque chantier.

La reprise des chantiers «prématurée» et «précipitée»

