La réponse de Meisch à la question homophobe de Kartheiser

Anne FOURNEY Interpellé par Fernand Kartheiser (ADR) dans une question parlementaire scandaleusement homophobe, le ministre de l'Education Claude Meisch (DP) lui répond, en citant la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, dont on célèbre cette année les 70 ans.

Le ministre a publié sa réponse sur Twitter, avec un émoji de kangourou.

Dans une question parlementaire datée du 3 décembre, le député Fernand Kartheiser (ADR) a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux notamment, pour son caractère homophobe.

Claude Meisch rappelle au député l'article 1 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme: "Tous les hommes naissent libres et égaux en droits". "Et si tous les hommes sont semblables, il en va de même pour les familles. Il peut s'agir d'une famille naturelle ou d'une famille non naturelle. Ce sont juste des familles", a-t-il complété sur Twitter:

🦘“All Mënsche gi fräi gebuer, mat gläicher Dignitéit a mat deene selwechte Rechter”

A well all Mënsche gläich sinn, sinn och all Famillje gläich. Et ka weder eng natierlech nach eng onnatierlech Famill ginn. Et gëtt just Familljen. pic.twitter.com/dx028Ox7EQ — Claude Meisch (@MeischClaude) December 7, 2018

Dans sa réponse, le ministre rappelle l'article 1 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et poursuit, en luxembourgeois:

"Nous célébrons cette année les 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, un texte né suite à la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale, et le meurtre systématique de personnes sous prétexte qu'elles étaient différentes, de par leur religion, leurs opinions politiques ou leur orientation sexuelle. Dans les prochaines semaines et mois, les écolières et écoliers vont recevoir un exemplaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Non seulement pour leur rappeler à quelle catastrophe l'idéologie de l'exclusion et de la discrimination a conduit, mais aussi pour leur expliquer combien il est important de s'opposer à une provocation, telle que celle que vous tentez d'amener sur la place publique.

C'est le devoir de l'éducation d'enseigner aux enfants et aux jeunes les valeurs fondamentales du respect mutuel et de la tolérance, poursuit encore Claude Meisch, avant de citer l'article 3 de la loi du 6 février 2009 sur l'obligation scolaire: "Elle l'éduque aux valeurs éthiques fondées sur la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et l'amène à respecter l'égalité entre les filles et les garçons."

C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet "Ein Känguruh wie Du". Il consiste à lutter contre les idées reçues, les clichés, l'intolérance et l'exclusion. Il porte haut les valeurs de l'amitié, une amitié qui ne connaît pas les limites, qu'elles soient d'ordre religieux, d'idées politiques divergentes ou d'orientation sexuelle."