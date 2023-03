Fermé depuis le 27 août 2022 suite à un effondrement, le tunnel de Schieburg, situé sur la ligne 10 des CFL, nécessite des travaux plus complexes que ceux envisagés initialement par la compagnie ferroviaire.

La réparation du tunnel de Schieburg est plus complexe que prévu

Laura BANNIER Fermé depuis le 27 août 2022 suite à un effondrement, le tunnel de Schieburg, situé sur la ligne 10 des CFL, nécessite des travaux plus complexes que ceux envisagés initialement par la compagnie ferroviaire.

Plus aucun train n'y passe depuis près de sept mois. Le tunnel de Schieburg fait l'objet d'un chantier de réparation depuis un effondrement survenu le 27 août 2022. Un chantier qui n'est visiblement pas près de se terminer, selon les CFL, qui indiquent ce jeudi 23 mars qu'un rétablissement du trafic ferroviaire à la mi-avril ne peut plus être envisagé.

Pour rappel, les trains de la ligne 10 devaient initialement reprendre leur circulation au cours du mois de décembre. Les travaux, se révélant plus complexes que prévu, ont entrainé une révision du calendrier. Pour le moment, aucune nouvelle date de reprise du trafic n'a été annoncée par la compagnie ferroviaire, qui fait savoir que des tests ont été entamés ce mercredi 22 mars à l'intérieur du tunnel. Les résultats de ces études devront déterminer la date à laquelle les trains pourront à nouveau rouler sous le tunnel.

Ce chamboulement du chantier est dû à des découvertes réalisées sur le terrain. En effet, les CFL ont indiqué s'être rendu compte que la cavité à l'origine de l'effondrement est plus importante que ce qui avait initialement été estimé. Alors qu'une dizaine de forages avec injection de béton étaient prévus pour consolider la masse de matière libre avant de la sortir du tunnel, 59 forages sont désormais nécessaires. Au total, 38 forages d'une longueur totale de 2.817 mètres et 33 injections de béton ont déjà été effectués.

Réparer les rails et les caténaires

En cette fin de semaine, une analyse est donc effectuée sur l'édifice. De nouveaux forages sont en cours dans le but de déterminer si ces 33 premières injections de béton ont été bénéfiques. Si ces forages tests sont réussis, le reste des injections de béton suivra, auquel seront ajoutées des ancres afin de consolider le tout. Ensuite, la matière libre effondrée pourra être sortie du tunnel.

Une fois dégagé, l'édifice devra encore faire l'objet de travaux de maintenance, ceux qui étaient en cours au moment de l'effondrement. À ce chantier s'ajoutera la réparation des rails et des caténaires probablement endommagés par cet incident. Pour le moment, les usagers de la ligne 10 vont devoir continuer à composer avec les bus de substitution et les lignes RGTR renforcées, en l'absence des trains.

À noter que la ligne du nord est par ailleurs perturbée par un second incident: une paroi rocheuse fragilisée à Burden rendant la circulation des trains entre Ettelbruck et Kautenbach, et entre Kautenbach et Wiltz impossible. Les CFL devraient donner de plus amples détails sur les calendriers des travaux de ces deux chantiers, et communiquer une date de reprise du trafic ferroviaire dans le courant de la semaine prochaine.

