La réouverture du tunnel Schieburg repoussée de six semaines

La réouverture du tunnel ferroviaire Schieburg a été à nouveau reportée d'au moins six semaines, soit six mois plus tard que la date initialement prévue, a déclaré jeudi l'opérateur ferroviaire national CFL, tandis qu'une autre voie ferrée dans le nord est également suspendue en raison de risques pour la sécurité.

Rien ne laissait présager un effondrement dans le tunnel de Schieburg La réouverture du tunnel de Schieburg est prévue pour la mi-avril.

Les travaux de réparation du tunnel de Schieburg - entre les villages de Kautenbach et Wilwerwiltz - sont en cours depuis que son toit s'est effondré le 27 août. La réouverture de cette infrastructure de transport vitale pour le nord du pays avait été initialement prévue pour décembre, avant d'être repoussée à la mi-avril et, jeudi, à six semaines supplémentaires.

Des travaux plus difficiles avec les pluies récentes

Lorsque le tunnel s'est effondré, il avait déjà été fermé pour des travaux d'entretien réguliers. Sept fois plus de foreuses que les dix initialement prévues ont été nécessaires pour réparer le tunnel, ont déclaré les CFL jeudi, les pluies récentes ayant également compliqué les travaux de construction.

Une paroi rocheuse instable interrompt la circulation sur la ligne du nord Les trains ne circulent plus entre Ettelbruck et Kautenbach, et entre Kautenbach et Wiltz en raison d'un risque d'instabilité d'une paroi rocheuse située à hauteur de Burden.

Cette nouvelle intervient alors que les CFL ont aussi annoncé qu'une autre liaison ferroviaire dans le nord, entre Ettelbruck et Clervaux, allait être suspendue pendant au moins sept semaines en raison d'un risque de sécurité posé par une roche instable.

La fermeture du tunnel de Schieburg a perturbé la vie quotidienne de nombreuses personnes dans le nord du pays, entraînant une baisse des ventes pour les entreprises locales et des temps de trajet beaucoup plus longs pour les écoliers et les patients qui tentent de se rendre à leurs rendez-vous à l'hôpital.

