La rentrée politique de Frank Engel avec Fokus

Frank Engel, en tant que porte-parole de son nouveau parti, a présenté ce mercredi ses premières priorités politiques: la guerre en Ukraine et la crise énergétique, l'indice social ainsi que la construction de logements.

(tb avec Annette Welsch) Lorsque le nouveau parti Fokus s'est présenté en février, l'un de ses fondateurs, l'ancien président du parti CSV, Frank Engel, était absent pour cause de maladie. Mercredi, sonnait donc l'heure de sa première apparition en tant que porte-parole de Fokus, au cours de laquelle il a commenté l'actualité et révélé les premiers contenus thématiques de la jeune formation politique.

«La Russie fait ses adieux au monde civilisé en tant qu'État et ne sera plus un partenaire de l'Europe pendant très longtemps. On est en train de lui infliger des blessures qui ne guériront pas pendant des générations», a déclaré Frank Engel. Ce dernier a ensuite ajouté qu'il est nécessaire de «défendre nos valeurs contre un régime de criminels et de criminels de guerre».

Téléphoner ne sert plus à rien, il faut cesser de financer la Russie et ne plus acheter de gaz et de pétrole. En ce sens, il a salué le fait que le Luxembourg ne dépende pas du gaz russe, mais s'approvisionne en Norvège. Selon lui, l'UE doit enfin accueillir l'Ukraine, mais aussi la Moldavie et les Balkans occidentaux, et cesser de «faire la fine bouche».

Introduire une année sociale obligatoire

Dans ce contexte - la première guerre en Europe depuis 30 ans - le parti estime qu'il est temps d'introduire un service civique national pour les jeunes. Fokus se prononce ici pour un service civil obligatoire et rémunéré de neuf mois à un an dans des domaines tels que les soins aux personnes âgées, la protection de l'environnement ou l'aide au développement. «Cela renforcerait le sentiment de communauté, car le système scolaire empêche encore les jeunes de différentes couches sociales de se rencontrer», a regretté Frank Engel.

Concernant la hausse des prix et de l'index, Fokus avait déjà demandé récemment un index social. «Nous devons mener la discussion sur les salaires et le coût de la vie de manière fondamentale et ne pouvons pas toujours la recommencer. Une personne sur cinq est menacée de pauvreté - les salaires sont élevés, mais le coût de la vie l'est aussi», a constaté Frank Engel. «Décaler une tranche dans le temps et la compenser ne résout pas le problème de l'index.»

Fokus souhaite une compensation plus élevée pour les bas salaires de 3%, qui diminuerait ensuite avec l'augmentation des revenus et n'interviendrait plus à partir d'un revenu annuel à six chiffres. «Ce serait une orientation sociale», a expliqué le porte-parole. Ce dernier a également montré de la compréhension pour la position de l'OGBL: «Il faut aider davantage la classe moyenne, qui est frappée de plein fouet par l'inflation».

Lex Koller comme en Suisse

Le parti a également abordé la question du logement: «Cela fait 30 ans que les politiques décrivent le problème, mais rien n'est fait. Les prix s'envolent - à un rythme annuel à deux chiffres.»

Le pays court derrière la croissance démographique de 12.000 à 15.000 personnes par an selon Fokus. Construire 2.000 à 3.000 logements par an ne suffit pas. «Il faut arrêter de faire de la politique de détail. Réduire la possibilité d'amortissement ne résout pas le problème. Nous avons besoin d'un coup de pouce et devons créer 100.000 logements le plus rapidement possible dans le cadre d'une grande offensive.»

Fokus imagine que pour cela, les périmètres de construction des 20 communes situées le long de l'axe principal de circulation seront agrandis de leurs terrains en attente de construction. «Cela représente un pour cent des terrains constructibles et c'est suffisant. Celui qui ne veut pas construire sur son terrain doit voir son terrain retiré du périmètre de construction pour 99 ans - la durée d'un bail emphytéotique (bail immobilier de très longue durée, NDLR)», a expliqué Frank Engel.

En outre, le parti propose la suppression totale de l'impôt cadastral de six pour cent, et, comme en Suisse, l'introduction d'une loi Lex Koller, selon laquelle les étrangers ne peuvent pas spéculer sur la propriété des logements et seuls les résidents peuvent acquérir des biens.

Rationaliser les procédures

La réforme de l'impôt foncier pourrait se faire très simplement selon Fokus: «Si l'impôt était simplement calculé sur la base de la valeur actuelle des terrains, ce ne serait déjà pas mal», a déclaré Frank Engel, mais il aimerait éventuellement exclure complètement les personnes qui vivent dans leur propriété.

Il demande également que la loi communale sur l'occupation des sols de 2014 soit réformée. «Nous devons mettre la main sur les procédures trop longues qu'elle a créées. Les seuls qui ont profité de cette loi sont les bureaux d'ingénieurs qui font de bonnes affaires».

De manière générale, l'attitude du nouveau parti face à la croissance est pragmatique. Selon lui, l'hypothèse selon laquelle on peut simplement réduire la croissance de moitié ne fonctionne pas. «Il est difficile de briser la croissance organique. De plus, la sécurité sociale a besoin de trois pour cent de croissance économique supplémentaire par an. Nous devons vivre avec l'afflux de population et veiller à ce que ces personnes aient un logement.»

Frank Engel ne peut pas s'imaginer que «nous puissions faire une autre législature sans que quelque chose ne se passe dans la construction de logements». Selon lui, les partenaires de la coalition se tiennent mutuellement en échec. Mais il faut se poser la question de savoir comment on peut aller de l'avant.

Fokus s'était fixé comme objectif d'obtenir 100 membres au cours des 100 premiers jours. «Nous les avons déjà réunis après 50 jours», a fait savoir Marc Ruppert. «Ce ne sont pas tous des gens qui changent de parti, la moitié d'entre eux veulent s'impliquer dans la politique pour la première fois et participer.» Frank Engel s'est également montré optimiste: «Avec tous les mécontents que l'on rencontre dans les communes, il devrait être possible de changer quelque chose sur le plan politique. Il suffit d'avoir du courage et de la détermination». Le congrès fondateur du nouveau parti est fixé le 14 mai prochain.

L'indice social

Pour Fokus, l'index tel qu'il fonctionne aujourd'hui renforce l'injustice sociale: dans la tranche de salaire la plus basse, il rapporte moins en net que ce qui a été perdu en raison de l'inflation. Ainsi, un célibataire avec un salaire mensuel brut de 3.000 euros ne reçoit que 1,97% de compensation au lieu des 2,5% de perte de pouvoir d'achat. Fokus demande qu'un ménage dont le revenu correspond au salaire minimum non qualifié reçoive un peu plus de 3% supplémentaires et que ce pourcentage diminue progressivement en fonction du revenu. Ainsi, environ 93% des ménages tireraient davantage d'une tranche d'indexation. Le célibataire en question obtiendrait ainsi effectivement 2,5 %, un ménage de la tranche d'imposition 2 avec le même revenu, qui obtient aujourd'hui 2,2 % de pouvoir d'achat net en plus, conserverait alors 2,8 % de son revenu. Pour les employeurs, rien ne devrait changer ils devraient se faire rembourser le surcoût par le biais d'une mutualisation s'ils ont beaucoup de bas salaires et qu'ils y versent ce qu'ils ont «économisé» parce qu'ils emploient beaucoup de hauts salaires auxquels ils ne doivent alors pas verser un indice complet. Il en résulterait un jeu à somme nulle, si les tranches se succèdent rapidement, l'État devrait subventionner la mutualité.

