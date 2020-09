La rentrée de mardi concernera plus de 90.000 écoliers

Le 15 septembre, 91.048 élèves de l'enseignement public âgés de 4 à 18 ans retrouveront le chemin de l'école. Ils seront encadrés par 10.891 enseignants. Des effectifs en hausse par rapport aux rentrées précédentes.

Alors que Claude Meisch (DP), le ministre de l'Éducation nationale esquissera jeudi les contours pédagogiques de la rentrée scolaire 2020, son ministère a publié ce jeudi les chiffres y attenant. Le mardi 15 septembre, 91.048 élèves âgés de 4 à 18 ans reprendront le chemin de l'école, soit 52.043 dans le fondamental et 39.005 lycéens. S'y ajoutent 16.105 élèves de l'enseignement privé, qui ont quant à eux déjà repris les cours.

Les effectifs sont en hausse par rapport aux levées précédentes (+ 1.734 unités comparé à 2019/2020). Avec 1.914 élèves, le Lycée technique Mathias Adam est le plus fréquenté du pays, juste devant le Lycée technique du Centre (1.882). De leur côté, les Écoles européennes regroupent cette année 5.972 élèves et le lycée Vauban 2.530.

S'agissant du total général des élèves - fondamental et secondaire public et privé, formation des adultes et Institut national des langues -, il s'établit à 152.153, soit une hausse de 1.958 élèves par rapport à l'année dernière. Par ailleurs, 10.891 enseignants officieront dans l'enseignement public, 6.359 dans le fondamental et 4.532 dans le secondaire. Les femmes sont largement majoritaires, représentant 69% des effectifs.

Et puisqu'il s'agira d'une rentrée très particulière dans le cadre de la crise du covid-19, Claude Meisch avait expliqué la semaine dernière sous quelles conditions sanitaires le retour en classes aura lieu. La ligne de conduite est de tout mettre en oeuvre pour que l'enseignement en présentiel puisse perdurer.

