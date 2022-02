Deux rues du centre vont être rénovées pour près de trois millions d'euros, avec des arbres, des trottoirs et des bandes de stationnement colorées.

A Grevenmacher

La rénovation de la vieille ville progresse

(m. m. avec Volker BINGENHEIMER) - L'assainissement des rues de la vieille ville de Grevenmacher se poursuit. Lors de sa dernière réunion, le conseil communal a décidé de rénover deux autres rues proches de la zone piétonne.

La rue Victor Prost entre Moselesplanade et le Prosteneck avec la fontaine Weinkundschafter sera élargie à deux voies de circulation dans sa partie inférieure, de sorte que les utilisateurs du parking public puissent entrer et sortir dans les deux sens. Dans la partie supérieure, où il n'y a que peu de trafic de transit, une zone de rencontre sera créée sur une distance de 90 mètres.

Porte d'entrée de la zone piétonne

Entre la fontaine et le carrefour avec la rue des Bateliers, plusieurs axes piétons se croiseront. «Cette zone sera de plain-pied, sans dénivelé, et se distinguera par un revêtement clair», explique l'ingénieur Loredana Casasanta du bureau d'études Schroeder et associés. Dans cette zone d'entrée du centre-ville, la vitesse sera limitée à 20 km/h, contre 30 km/h dans le reste de la rue Victor Prost et dans la rue des Bateliers.

Jusqu'à présent, la chaussée de la rue des Bateliers («Um Stued») est constituée d'une surface continue, les trottoirs ne sont pas visibles. Après la rénovation, la rue deviendra à sens unique en direction de la rue de la Moselle. Elle sera en outre dotée de trottoirs d'environ un mètre de large et d'une bande de stationnement en pavés rougeâtres sur un côté. Celle-ci sera interrompue par quelques arbres de rue.

Dans le cadre de la rénovation, les conduites d'alimentation seront renouvelées. La rue des Bateliers sera dotée d'un nouveau canal d'évacuation des eaux usées, tandis que le canal de la rue Victor Prost devra simplement être rénové. Le bureau d'études chiffre les coûts de la rénovation de la rue à 2,9 millions d'euros.

Les coûts en ligne de mire

La conseillère Tess Burton (LSAP) a regretté que la commune n'ait pas encore de conseiller financier. «Celui-ci aurait pu analyser le devis. En outre, il aurait veillé à ce que les coûts ne soient pas dépassés», a-t-elle déclaré. Le bourgmestre Léon Gloden (CSV) a fait remarquer que le LSAP était opposé à l'embauche d'un conseiller financier. La rénovation de la rue Victor Prost et de la rue des Bateliers devrait commencer en octobre et durer un an et demi. En avril, la commune organisera une réunion pour les riverains concernés. En 2019, les rues adjacentes (rue des Tisserands et rue de Trèves) avaient déjà été rénovées.

