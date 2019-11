Un budget de 150 millions d'euros sera débloqué sur ces travaux de renforcement du site qui a vu décoller et atterrir quatre millions de passagers l'an passé. Mais au-delà, le ministre de la Mobilité rappelle qu'un vaste réaménagement attend l'aéroport.

La rénovation de la piste du Findel confirmée pour 2021

Patrick JACQUEMOT Un budget de 150 millions d'euros sera débloqué sur ces travaux de renforcement du site qui a vu décoller et atterrir quatre millions de passagers l'an passé. Mais au-delà, le ministre de la Mobilité rappelle qu'un vaste réaménagement attend l'aéroport.

Le projet de réfection de la piste de l'aéroport national ressemble au monstre du Loch Ness. Il apparaît (un temps) puis disparaît (longtemps). Mais le ministre de la Mobilité, François Bausch (Déi Gréng) confirme, une nouvelle fois ce mercredi, le lancement des travaux «pour le printemps 2021», après avoir assuré que le chantier démarrerait fin 2017, puis au printemps 2019. Ce dernier devrait durer «à peu près deux ans».

Deux années car le chantier ne se déroulera que la nuit. La piste sera ainsi fermée chaque jour de 23h à 6h du matin, cela afin de moins pénaliser le trafic aérien quotidien. Tout vol retardé sera alors détourné vers des aéroports alternatifs et voisins. Ensuite, le ministre indique que les travaux seront menés sur trois saisons seulement (printemps, été et automne). Les frimas de l'hiver étant toujours rigoureux sur le Findel, pas la peine de risquer l'avancée technique aux aléas météorologiques.

Dans une réponse parlementaire au député Mars di Bartolomeo (LSAP), François Bausch rappelle les estimations actuelles du projet : 270 millions d'euros, y compris l'ajustement des taxiways et parking avions. Seuls 150 millions d'euros de cette facture seront directement liés aux travaux de réhabilitation de la piste et ses accès.

La totalité du projet sera financée par la société de l'aéroport de Luxembourg, Lux-Airport. Sachant qu'à ce stade du projet, «une contribution à l'investissement à charge de la Défense ou de l'OTAN n'est pas envisagée», mentionne François Bausch alors que l'aéroport luxembourgeois a aussi une vocation militaire. Pour mémoire, il s'agit de la première rénovation de la piste depuis sa mise en service sous sa forme actuelle.



Un vaste lifting

Au-delà de ce vaste réaménagement, d'ici 2022, le Findel bénéficiera aussi d'un vaste lifting. Cette phase comprendra l'implantation d'un futur terminal et de bâtiments nouveaux. Le concept d'«Airport City» devant permettre au site d'accueillir non seulement plus d'avions, de boutiques et de services, mais également de vastes espaces dédiés à des bureaux.

Il en va du développement économique de cette plateforme essentielle à la vie du pays et qui génère déjà 5% du PIB national.