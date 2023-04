Les travaux devraient commencer mi-avril. Le projet coûte trois millions d'euros.

Prêt européen

La renaturation de l'Alzette est dans les starting-blocks

Un autre tronçon de l'Alzette va bientôt retrouver son état naturel. Peu après la piscine de loisirs de Pidal, le lit rectiligne existant sera transformé en une boucle. Une longueur d'écoulement de 200 mètres passera à environ 350 mètres. Une île nouvellement aménagée au début du nouveau méandre marquera le début de ce tronçon.

Après les aménagements à venir, le lit dit d'été devrait avoir une largeur de huit mètres, alors que la largeur moyenne de l'Alzette devrait être de 15 mètres. Sur la boucle, l'objectif est d'alterner des tronçons en eau profonde et peu profonde. Les travaux seront financés par un prêt de la Banque européenne d'investissement (BEI).

Lors de la présentation de l'emprunt de neuf millions d'euros, il a été souligné qu'il sera dépensé pour la renaturation de deux cours d'eau. La plus grande partie ira en faveur des travaux sur la Pétrusse. Mais trois millions servent donc aussi à réaménager l'Alzette sur près de 400 mètres sur le territoire de la commune de Steinsel. Même si le montant n'est pas forcément très élevé en soi, la ministre des Finances Yuriko Backes (DP) a souligné que c'est la première fois depuis plus de 50 ans que la BEI investit dans un projet directement lié à l'eau dans le pays. La ministre de l'Environnement Joëlle Welfring (déi gréng) a souligné la double importance de cette renaturation.

Protection de la nature et protection contre les inondations

D'une part, l'attention est portée sur la restauration d'un environnement naturel. D'autre part, la protection de la population est au premier plan. Les mesures prévues permettront tout de même de créer une capacité de rétention supplémentaire de 9.300 mètres cubes. L'élargissement du lit de la rivière et l'abaissement de la vitesse d'écoulement permettront de mieux retenir l'humidité, même en cas de sécheresse.

Le maire Fernand Marchetti (LSAP) s'est montré soulagé que les travaux commencent enfin. «Jusqu'ici, le chemin a été long et difficile». Après tout, l'idée remonte déjà à 2016 et au secrétaire d'État de l'époque, Camille Gira. Le tronçon qui va être mis en chantier n'est aussi que la «phase 1», comme on la nomme. Dans le parcours de l'Alzette, les 800 mètres suivants jusqu'au pont près du centre de recyclage seront également renaturés.

Au stade final, toute la vallée de l'Alzette, d'Eich à Mersch, sera adaptée aux nouvelles connaissances, qui ne sont en fait rien d'autre que le rétablissement du cours naturel initial.

Nouveau pont en bois de plus de 40 mètres

Le début des travaux est prévu pour la mi-avril. Le pont en bois sera alors fermé et sera démonté à une date ultérieure. Pendant la durée des travaux, la piste cyclable nationale PC 15 sera fermée entre la rue Müllendorf et la rue J.F. Kennedy, et déviée en passant devant les terrains de football de Steinsel.

La future piste sera construite sur le lit actuel de la rivière, qui sera remblayé. Elle sera soutenue par des piliers en bois et aura une longueur de 135 mètres. Un nouveau pont en bois enjambant les méandres de la rivière sera quant à lui long d'un peu plus de 40 mètres.

Pour ce qui est de la suite, le bourgmestre Marchetti se montre confiant: «Lorsque ce tronçon sera achevé, j'ai bon espoir que les riverains en aval en voient également les avantages. Il devrait ainsi être plus facile de mettre à disposition les terrains nécessaires à la poursuite de la renaturation».

