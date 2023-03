Un projet de loi a été déposé par le Premier ministre Xavier Bettel pour encadrer la dotation allouée notamment au Grand-Duc et au Grand-Duc héritier.

Cour grand-ducale

La rémunération du Grand-Duc va être encadrée

Mélodie MOUZON Un projet de loi a été déposé par le Premier ministre Xavier Bettel pour encadrer la dotation allouée notamment au Grand-Duc et au Grand-Duc héritier.

La dotation allouée au Grand-Duc et au Grand-Duc héritier sera bientôt encadrée. C'est du moins le souhait du gouvernement, à travers un projet de loi qui a été déposé ce mardi par le Premier ministre Xavier Bettel (DP). La réforme de la monarchie luxembourgeoise se poursuit donc, après la création de la Maison du Grand-Duc en 2020. Une réforme visant «à garantir une plus grande transparence et à opérer une stricte séparation entre les volets officiels et privés quant aux coûts de la Cour grand-ducale», rappelle le projet de loi.

Avec cette réforme, la liste civile et les frais de représentation disparaissent pour laisser la place «à une dotation transparente et plus démocratique dans la mesure où elle est fixée par la loi.» Cela vient parachever «les efforts entrepris ces dernières années pour doter la Cour grand-ducale de moyens et de modes de fonctionnement qui correspondent à l'image qu’on se fait d'une monarchie constitutionnelle au XXIe siècle.»

Une dotation pour cinq fonctions

Le projet de loi propose donc de fixer «les éléments et montants de la dotation allouée au chef de l'État». Cela concerne aussi le Grand-Duc héritier et, le cas échéant, l'ancien chef de l'État, le régent et le lieutenant-représentant.



«Les dotations allouées au Grand-Duc, régent, Grand-Duc héritier, ancien chef de l'Etat et lieutenant-représentant représentent des indemnités forfaitaires allouées pour le rôle et les fonctions que les bénéficiaires exercent dans l'intérêt du pays», souligne le texte de loi. Concrètement, si des héritiers du trône luxembourgeois ne veulent plus remplir leurs fonctions protocolaires, ils ne recevront plus de revenus.

Le projet de loi prévoit que ces dotations soient «à leur libre disposition» et exemptes d'impôt, comme les revenus de leurs résidences. Mais pour y avoir droit, le bénéficiaire devra être majeur.



523.103 euros pour le Grand-Duc

Comment est calculée cette indemnité? Comme pour les fonctionnaires, celle-ci est fixée par des points d'indice, qui permettent de calculer une indemnisation annuelle, versée en tranches mensuelles.

Le texte de loi prévoit une dotation annuelle de 523.103 euros pour le chef de l'État (soit 24.674 points indiciaires). Pour le Grand-Duc héritier, celle-ci sera de 217.985 euros (10.282 points indiciaires). L'ancien chef de l'État, une fonction non occupée depuis le décès du grand-duc Jean en 2021, percevra lui aussi 217.985 euros annuels tout comme le lieutenant-représentant. Le régent quant à lui disposera d'un salaire équivalent au Grand-Duc, c'est-à-dire 523.103 euros.

Cependant, une limite a été fixée: le cumul des fonctions ne donnera pas droit à plusieurs dotations. Le projet de loi souligne également que ces montants sont soumis à l'indexation, comme toute rémunération.

Le projet de loi doit encore passer par toutes les étapes qu'exige le processus législatif luxembourgeois avant d'être voté. La loi devrait entrer en vigueur pour le 1er juillet prochain.

Deux types d'indemnisation Actuellement, le chef de l'État perçoit deux types d'indemnisation qui ont pour vocation d'être complémentaires: la liste civile et des frais de représentation. Dans la pratique des dernières années, la liste civile a notamment été utilisée par l'administration du chef de l'État «pour rémunérer les employés au service du souverain n'ayant pas la qualité d'agents de l'État, pour couvrir un besoin supplémentaire temporaire et exceptionnel de personnes et pour le paiement des pensions complémentaires des agents retraités de l'administration des biens de S.A.R. le Grand-Duc», souligne le texte de loi. Quant aux frais de représentation, ils sont aujourd'hui utilisés «comme moyen de rémunération du Grand-Duc, du Grand-Duc héritier et le cas échéant de l'ancien Grand-Duc.»

