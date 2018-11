Dans la région de San Francisco, les terrasses des cafés fréquentées par des employés de Google et d'autres géants de la tech sont généralement bondées à l'heure du déjeuner. Aujourd'hui, elles sont pour la plupart désertes à cause de la pollution provoquée par les incendies.«Camp Fire» a déjà provoqué 81 morts.

La région de San Francisco paralysée par la pollution due aux incendies

(AFP) – Quelques passants, certains portant un masque sur le visage, se pressaient lundi après-midi pour entrer dans les magasins, afin d'éviter l'air âcre stagnant à l'extérieur. Bien que l'incendie meurtrier faisant rage autour de la ville de Paradise soit à 240 kilomètres de là, la région autour de la baie de San Francisco est recouverte depuis plusieurs jours d'un épais brouillard.

L'air de San Francisco était qualifié de nocif pour le 12e jour consécutif lundi. Purple Air, une entreprise mesurant la qualité de l'air, a classé la semaine dernière le nord de la Californie comme ayant l'air le plus vicié au monde en ce moment.



Photo: AFP

«Si je n'ai pas mon masque, j'ai l'impression que je sens les dépôts dans l'air», dit à l'AFP Eric Ryzl, alors qu'il livre des colis. Les météorologues prévoient cependant une amélioration avec les pluies prévues pour mercredi.



Ecoles fermées



En attendant, plusieurs écoles et universités de la Bay Area sont restées fermées lundi et n'envisageaient pas de rouvrir avant la semaine suivante. Celles qui ont ouvert leurs portes malgré tout ont annulé les cours de sport et autres activités en plein air. Joanne Doria étudie au lycée de Los Altos.



Elle porte un masque «parce que (son) père s'inquiète» et dit essayer de sortir le moins possible. «Les minuscules particules provenant de la fumée peuvent endommager les poumons, et j'ai un peu d'asthme et des antécédents de pneumonie», explique-t-elle.



Katherine Marinara et son fils Luca reviennent sur le site de leur maison ravagée à Malibu. Photo: AFP

Les parcs et zoo étaient eux aussi fermés, et les rues d'ordinaire très fréquentées à l'heure du déjeuner étaient désertes. De l'autre côté de la baie, un groupe appelé Mask Oakland se préparait à distribuer plus de 50.000 masques aux sans domicile fixe et aux autres personnes les plus exposées. L'emblématique Golden Gate Bridge était plongé dans la brume alors que l'index de la qualité de l'air atteignait 172.



Au moins 81 morts

Tout niveau dépassant les 151 est considéré comme malsain et requiert que même les personnes en bonne santé évitent de passer trop de temps dehors. Les sites touristiques comme l'île d'Alcatraz étaient fermés, et certains résidents de la Bay Area se sont rendus dans les Etats voisins du Nevada et de l'Oregon à la recherche d'un air plus pur.



A l'université de Berkeley, les cours ont été annulés lundi et mardi, et la présidente de l'institution Carol Christ a envoyé un message aux étudiants restés sur le campus pour les informer que les bibliothèques et les salles de classe avaient le meilleur système de filtration d'air. Le «Camp fire», qui a rasé la ville de Paradise et brûle toujours, est le pire de l'histoire de la Californie.



Le bilan du «Camp Fire», l'incendie dévastateur le plus meurtrier de l'histoire de la Californie, est monté à 81 morts avec la découverte de deux nouvelles dépouilles, ont annoncé mardi des responsables.

Le nombre de personnes portées disparues dans l'incendie est passé de 200 à 870, un chiffre qui a évolué ces derniers jours à cause de la confusion entourant la recherche de corps dans la ville de Paradise, en grande partie détruite par les flammes. Ce nombre a culminé samedi à 1.276 et était de 699 lundi.



L'incendie, qui a détruit 61.500 hectares et plus de 12.600 maisons depuis le 8 novembre dans le nord de l'État, est maintenant contenu à 75%. Trois autres personnes sont mortes dans un deuxième incendie majeur qui a frappé Malibu dans le sud de la Californie.



Les responsables se préparent maintenant à des pluies abondantes mercredi et peut-être plus tard dans la semaine, ce qui aidera à éteindre l'incendie, mais pourrait provoquer des inondations soudaines, transformant les cendres et la suie en une pâte épaisse et éventuellement emportant des restes humains. Le président Donald Trump s'est rendu à Paradise samedi pour constater l'ampleur des dégâts.