Initiée quelques mois avant le début de la pandémie pour tenter de pallier les lacunes actuelles, la table ronde Santé a initié à ce jour 13 projets, tous voués à réformer le système actuel. Tour d'horizon des changements à venir.

La réforme du système de santé se prépare

Jean-Michel HENNEBERT

Quelque peu bouleversée par l'arrivée du covid-19 et de ses conséquences, la réflexion sur la refonte du système de santé avance malgré tout. Preuve en est la présentation, ce mardi, de 13 projets concrets destinés à élaborer le futur plan national de santé. Autrement dit, la stratégie qui doit permettre au Luxembourg de combler les lacunes actuelles. Qu'il s'agisse de sa dépendance aux personnels soignants venus d'au-delà des frontières, de sa pénurie à venir de médecins ou de la nécessaire réorganisation des missions attribuées aux différents acteurs du système de soins.

Issus des réflexions de trois des six groupes de travail initiés, les projets présentés mardi visent notamment à rétablir l'attractivité du Luxembourg sur le plan médical pour attirer à nouveau des compétences fortement recherchées. D'où l'idée de créer une nouvelle forme juridique permettant aux médecins libéraux et aux professions de santé exerçant hors de l'hôpital de travailler ensemble dans des structures communes. Avec comme idée sous-jacente de partager les expériences et les coûts, mais aussi de permettre un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Un projet notamment soutenu par les étudiants en médecine.

«Si nous voulons renforcer les soins primaires et la prévention, la proximité avec le patient est importante», assure Paulette Lenert (LSAP), ministre de la Santé, tout en estimant que ce projet ne doit pas transformer les médecins «en hommes d'affaires» ou permettre «des investissements dans de telles structures». L'idée consiste avant tout à «réglementer la coopération entre médecins, mais aussi avec d'autres acteurs libéraux comme les infirmières ou les sages-femmes afin d'offrir les meilleurs services possible», assure-t-elle.

Autre chantier mis sur les rails, la question de l'évaluation des compétences et de la formation. Très attendu, notamment par les représentants des infirmiers et infirmières, ce projet vise notamment à «considérer la création de nouveaux rôles parmi les professionnels de santé». Comprenez la possibilité d'introduire les fonctions d'infirmiers de pratique avancée, capables de prendre en charge des gestes aujourd'hui réalisés par des médecins. Un premier pas dans ce sens devrait être l'introduction d'un bachelor pour les infirmières qui pourrait être validé en Conseil de gouvernement en mars ou en avril prochain.

Outre la création d'un parcours idéal pour le patient ou la création d'un fonds d'indemnisation pour les patients ayant subi un préjudice au cours de leur traitement, la table ronde Santé a également mis en avant les bénéfices de la digitalisation du secteur. Notamment via l'introduction du paiement direct des praticiens destiné à éviter que le patient n'avance le montant pris en charge par la CNS. Ce dispositif débutera en 2021 via le transfert de document et sera pleinement déployé en 2023. Le paiement direct instantané, lui, est prévu au-delà de cet horizon.

