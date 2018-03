18 mois après l'entrée en vigueur de la réforme des services de taxis, François Bausch, ministre du Développement durable et des Infrastructures, dresse un premier bilan.

La réforme des taxis n'a pas fait baisser les prix

(ChB) - La réforme des taxis est entrée en vigueur le 5 juillet 2016 avec une phase transitoire qui a duré jusqu'au 1er mars 2017.

François Bausch s’est d’abord félicité qu’une partie des mesures introduites par cette loi a été un succès:

l’assainissement du secteur avec la sortie du marché des taxis sans licence,



la diversification de l'offre avec de grands exploitants offrant des services innovants (réservation préalable, tarification souple),



la transition d’un régime communal vers un point de contact unique,



l’introduction des taxis zéro émission,



et l’application de normes environnementales pour les taxis ordinaires.



273 plaintes

Le centre de réclamations a recensé 2.651 prises de contact dont 273 plaintes de clients en raison de tarif excessif et/ou de comportement inadéquat du conducteur. Le ministre a aussi souligné qu’il subsiste, surtout dans la zone Centre, des problèmes de disponibilité des taxis aux heures de pointe ou en soirée. Les temps d'attente sont conséquents.

Des tarifs qui ne baissent pas

Quant aux prix, malgré une diversification des tarifications appliquées et une croissance du PIB de 18,9% entre 2013 et 2017 selon le Statec, ils n’ont pas baissé. Pourtant, le contexte conjoncturel est favorable puisque les charges (coût de la main-d'oeuvre et du pétrole) n'ont pas augmenté de manière significative. Les tarifs maximum constatés atteignent 3,70 euros/km.

Les résidents boudent les taxis

Ceci explique certainement pourquoi l'usage des taxis reste très limité au Luxembourg: 52% des résidents ne prennent jamais le taxi.

Des pistes pour améliorer la situation

Des propositions d’ajustement dans l’intérêt du client et dans l’optique d’une simplification administrative sont sur la table. Elles seront discutées avec le secteur dans les semaines à venir:

création d’une zone nationale unique au lieu des 6 zones actuelles pour équilibrer l'offre et la demande et éviter les courses à vide,



augmentation de l’offre de taxis propres,



adaptation du secteur au digital avec le reçu électronique et l'encadrement légal du taxisharing via une plateforme digitale,



renforcement des droits des usagers avec l'obligation d'accepter au moins une carte bancaire,



renforcement des pouvoirs de contrôle et de sanction.

"J’ai toujours estimé que si la réforme n'était pas concluante sur l’un ou l’autre point il faudrait l’ajuster", a déclaré le ministre. "Les enseignements de ces 18 mois me permettent de tirer un bilan objectif et neutre et d’avancer des pistes concrètes pour faire évoluer l’offre de taxis dans le sens de plus d’attractivité et de qualité."

Au 31 décembre 2017, 521 licences d'exploitation étaient enregistrées dont 38 licences zéro émission.