La réforme des taxis à un nouveau tournant

Patrick JACQUEMOT Le Conseil de la concurrence vient d'approuver le projet de loi devant, notamment, introduire un statut légal pour les transpotreurs type Uber mais aussi ouvrir plus largement l'accès à la profession.

Voilà une nouvelle qui ne va pas (re)donner le sourire aux chauffeurs de taxi. Après une année d'activité particulièrement creuse, et la récente mise en place d'un plan de maintien dans l'emploi sectoriel, voilà que l'ombre de réforme de la profession revient planer au-dessus de leur voiture. En effet, après les Chambre des salariés, de commerce et des artisans, le Conseil de la concurrence vient de se prononcer sur le projet de loi devant réformer l'exercice du métier. Et cette fois, c'est un feu clairement vert qui est donné au texte.

Le pays adapte sa loi «aux nouveaux usages» Dans un an, les véhicules de location avec chauffeur (VLC) auront plus facilement droit de cité au Grand-Duché. Une petite révolution dans un secteur réformé pour la dernière fois en 2016. Explication des enjeux avec François Bausch, ministre de la Mobilité.

Car pour l'institution, il est clair que la réforme déjà menée en 2016 «n'a pas été eu l'effet escompté». A savoir : le renforcement de la concurrence et la baisse de tarifs des courses, sujet devenu légendaire et qui fait la (triste) réputation de la profession qui peine pourtant à trouver des niveaux de rentabilité corrects. Aussi, le Conseil de la concurrence va-t-il dans la voie tracée par François Bausch (Déi Gréng).

Comme le ministre des Transports l'envisage dans sa proposition, le Conseil se montre favorable non seulement à la fin de la limitation du nombre de licences de taxis accordées dans le pays, mais aussi à l'abolition des six zones de service (limitant les prises en charge) et -autre grande nouveauté- à l'autorisation de lancer les services de voitures de location avec chauffeur (dites VLC) dans le paysage des transports privés luxembourgeois. Ouvrant ainsi les routes et la clientèle à des sociétés du type Uber.

Réservations en commun

Pour le Conseil de la concurrence, cette grande libéralisation ne pourrait être que bénéfique pour les passagers. Sachant que, selon l'instance, il faudrait tot de même signifier dans la loi «les mêmes obligations et interdictions pour les VLC que pour les exploitants et conducteurs de taxis». Mais pas sûr que cela rassure les quelque salariés de la branche. Même s'ils apprécieront de voir que le Conseil se montre favorable à réserver aux seuls taxis le droit de prendre des clients à la volée. A eux la maraude et les réservations, quand les VLC ne devraient se limiter qu'aux passagers ayant commandé préalablement leur siège.

En conclusion de cet avis, on lit que si la loi est adoptée en l'état «place serait faite à ceux qui désirent entrer sur le marchés». Les communes n'ayant plus leur mot à dire sur la distribution d'un nombre restreint de licences, mais le ministère de la Mobilité se chargeant de délivrer les autorisations en fonction de critères précis. Le second espoir est que le changement à venir pousse les entreprises «à adopter des modèles novateurs». Dans l'idée, les taxis pourrait se regrouper pour des plateformes téléphoniques ou systèmes électroniques de réservation partagés.

Du côté du ministère de la Mobilité, on s'attend à ce que le texte fasse grincer les dents de la profession. Mais, signale un représentant du ministre de la Mobilité, «le texte ne sera pas voté avant les vacances d'été et donc son application n'est pas pour tout de suite». Une autre certitude étant que François Bausch et le gouvernement ne veulent pas non plus rudoyer une profession qui sort cabossée de presqu'un an et demi de crise covid. Un geste pourrait donc être proposé. A défaut de laisser la réforme envisagée à la fourrière, il est plus probable qu'une aide nouvelle soit consentie. Comme une facilité de paiement de la taxe de licence?

