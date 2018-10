L'heure du bilan a sonné du côté du ministère de l'Intérieur. Une semaine avant les élections législatives, Dan Kersch a ainsi présenté ce jeudi matin les principales réformes menées par son gouvernement ces cinq dernières années: si le ministre est satisfait, une réforme manque pourtant toujours à l'appel.

Luxembourg 3 min.

La réforme de l'impôt foncier, grand chantier du prochain gouvernement

Sophie WIESSLER L'heure du bilan a sonné du côté du ministère de l'Intérieur. Une semaine avant les élections législatives, Dan Kersch a ainsi présenté ce jeudi matin les principales réformes menées par son gouvernement ces cinq dernières années: si le ministre est satisfait, une réforme manque pourtant toujours à l'appel.

«Vous avez devant vous un ministre plus que content, parce que la plupart des projets que nous voulions réaliser se sont matérialisés». Dan Kersch a le sourire au moment de présenter son bilan en ce début du mois d'octobre. Réforme des secours, fusions des communes, décret sur les fabriques d'église, de nombreux projets de loi ont en effet été réalisés avec succès au cours de cette législature.

Mais une ombre vient tout de même obscurcir un peu ce tableau. La réforme de l'impôt foncier, qui a donné quelques frissons à tous les gouvernements qui se sont succédé ces dernières années. Si le gouvernement "gambia" avait, lui aussi, promis de s'y atteler, au moment du bilan, il n'en est rien.



Dan Kersch l'assume et explique: «Le prochain gouvernement devra s'occuper de deux sujets majeurs: la réforme des impôts fonciers, en concordance avec une réforme globale des impôts et l'unification du texte concernant les communes et les syndicats des communes». Pour la première, si rien n'a pu être fait, c'est parce qu'il s'agit d'une réforme délicate dont personne dans le pays ne sera vraiment satisfait.

Elle reste pourtant indispensable. Pour éviter les pertes financières, le LSAP propose donc de lier la réforme de l'impôt foncier à une réforme de l'impôt sur le revenu, pour alléger le fardeau des ménages. «Les deux sont inextricablement liés», martèle Dan Kersch. Actuellement, l'impôt foncier fait rentrer 40 millions d'euros d'impôts dans les coffres de l'Etat.

Toutefois, cette réforme ne sera possible que lorsque toutes les municipalités auront adapté leurs plans d'aménagements généraux (PAG) relatifs à la loi sur l'utilisation des terres municipales, a souligné le ministre. Plus de 60 municipalités ne l'ont pas encore fait ou n'ont pas encore achevé la procédure.

Le délai a été prolongé pour la cinquième fois cette année et expire le 1er novembre 2019. Sans cela, aucune réforme de la fiscalité immobilière ne pourra réellement avoir lieu.

Les principales réformes du ministère de l'Intérieur 2013-2015 La réorganisation interne du ministère de l'Intérieur, avec un changement de philosophie, le ministère agissant plutôt comme partenaire des communes qu'en tant qu'autorité de tutelle L'abolition des commissariats des districts et l'intégration de leur personnel au sein du ministère de l'Intérieur La modification de la législation sur le registre national et les registres communaux et l'introduction de la carte d'identité électronique La réforme des finances communales dont le décompte de l'exercice 2017 a démontré que tous les objectifs étaient atteints 4 lois sur les fusions de communes et la relance des discussions sur les fusions la loi dite "Omnibus" avec notamment l'accélération des procédures administratives en matière d'aménagement communal La modification de la loi sur les syndicats de communes La réforme du statut et des traitements des fonctionnaires communaux L'introduction obligatoire du compte-épargne temps dans le secteur communal L'abolition du décret concernant les fabriques d'église avec comme objectif principal la clarification du statut de propriété des édifices religieux servant à l'exercice du culte catholique La réforme des secours avec la création du CGDIS et la construction du Centre national d'incendie et de secours.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.