Une semaine de travail de 4 jours, une réglementation stricte du métier d'agent immobilier ou encore la demande de démission du gouvernement, onze nouvelles requêtes sont ouvertes à la signature depuis ce vendredi sur le site de la Chambre.

Luxembourg 3 min.

La réduction du temps de travail soumise à pétition

Eddy RENAULD Une semaine de travail de 4 jours, une réglementation stricte du métier d'agent immobilier ou encore la demande de démission du gouvernement, onze nouvelles requêtes sont ouvertes à la signature depuis ce vendredi sur le site de la Chambre.

Même si la Chambre des députés a pris des mesures pour tenter de ralentir la propagation du covid-19, le travail quotidien se poursuit. Ce vendredi, onze pétitions ont été ouvertes à la signature sur le site internet de la Chambre jusqu'au 23 avril 2020.

Une demande de démission du Premier ministre et de tout le gouvernement a été déposée (1504). Face à l'épidémie de coronavirus, le pétitionnaire reproche aux autorités leur laxisme quant à l'absence totale de contrôles aux frontières terrestres et aériennes des individus qui revenaient de pays affectés.

70% de cumulards au Parlement La commission des pétitions se penche ce mercredi sur un texte demandant la fin des doubles mandats. A la vue de la composition actuelle de la Chambre, une telle perspective entraînerait une petite révolution.

Toujours dans le domaine de la politique, la pétition 1507 revendique un non-cumul des mandats politiques jusqu'en 2023. Dans un contexte de plus en plus pointu, cette demande réclame entre autres une professionnalisation de la Chambre, le mandat des députés passant de mi-temps à temps plein.

La semaine de travail de 4 jours se retrouve également parmi les propositions retenues. Hausse de productivité, diminution du stress et meilleur équilibre entre travail et vie privée figurent parmi les retombées attendues de la pétition 1493.

Onze agences de moins pour la Spuerkeess La Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat a annoncé une réorganisation qui, au 27 mars prochain, se traduira par une vaste réorganisation de son réseau. Ainsi, le nombre d'agences devrait-il se réduire à 54 pour l'ensemble du Luxembourg.

Suite à la fermeture de onze agences de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, programmée pour le vendredi 27 mars prochain, la personne à l'origine de la pétition 1496 considère cette décision comme un frein à la qualité de vie des citoyens dans les localités concernées. D'autant que la BCEE est le seul acteur sur le terrain.

Alors que la problématique du logement figure parmi les priorités des résidents, la pétition 1499 réclame un cadre légal et un contrôle renforcé de la profession d'agent immobilier. L'auteur évoque notamment une formulation plus claire des qualités et des défauts du bien mis à disposition (achat, location) ou encore une restriction dans la durée des contrats de vente exclusive.

La promotion de la langue luxembourgeoise (1490) et une meilleure accessibilité des transports en commun jusqu'à la région du lac de la Haute-Sûre dans le cadre de la réforme du réseau RGTR (1506) se retrouvent parmi les thèmes qui ont été validés cette semaine par la Commission des pétitions. Pour rappel, si une pétition publique dépasse le seuil de 4.500 signatures, un débat public sera organisé sur le sujet.