Dans ce quatrième épisode de notre série d'été "La rédac en vadrouille", c'est dans le nord du pays, à Esch/Sûre plus exactement que nous vous donnons rendez-vous. Au programme: une randonnée de 8km qui offre des vues à couper le souffle.

La rédac en vadrouille: En randonnée dans le nord du pays

Par Sophie Wiessler et Maurice Fick

Il faut tout de suite être honnête avec vous: la randonnée n'était pas vraiment au programme de ce nouvel épisode. Malheureusement, les algues bleues ont décidé de nous mettre des bâtons dans les roues; impossible de pratiquer la moindre activité aquatique au lac de la Haute-Sûre en cette fin du mois de juillet.

Il a donc fallu trouver une alternative. Que faire autour du lac quand on ne peut pas s'y baigner ou pratiquer d'activités nautiques? La réponse est toute simple: des randonnées. Malgré la chaleur, nous nous lançons dans l'aventure.

Trois randonnées nous sont proposées par le "Naturpark Uewersauer": une première de 4km avec des sculptures à admirer le long du chemin; une seconde de 7km avec un tout nouveau belvédère et enfin, "le sentier de la mandragore" et ses 8km.

C'est sur cette dernière que se porte notre choix. Le départ se fait près de l'église de Karndorf mais il est également possible de rejoindre le sentier en empruntant le "pont flottant" au pied de l'auberge de jeunesse de Lutzhausen.

Au programme: quelques kilomètres le long du lac de la Haute-Sûre avant de rejoindre la forêt et d'admirer une vue imprenable sur l'ensemble du lac. Une parfaite alliance lac/forêt qui ravira les amoureux de nature. Découvrez cette balade, en images:

"Le sentier de la mandragore" est accessible à tous, comme tous les autres sentiers situés autour du lac de la Haute-Sûre. Le chemin est bien balisé, avec notamment un panneau vert représentant une branche pour suivre le sentier. Hormis les vues splendides, cette randonnée offre également quelques petites surprises, comme le bunker "an der Runschelt" qui n'est accessible que par ce chemin, à pied.

Pour Patrick Thommes, ingénieur biologique à la station du parc naturel de la Haute-Sûre, qui nous a accompagnés durant cette balade, aucun doute: c'est l'une des plus belles randonnées que peut offrir la région. "Nous sommes vraiment en hauteur, sur le plateau ardennais et les vues sont juste magnifiques. On peut également se baigner, puisqu'on passe près de la rive; on trouve vraiment tout ce que la région a à nous offrir", explique-t-il avec le sourire.

Infos pratiques Le sentier de la mandragore fait 8,1km.

Il est accessible à tous, avec de bonnes chaussures de randonnée.

. Retrouvez toutes les informations sur les différentes randonnées proposées sur le site de "Naturpark Öewersauer"

