C'est l'été, vous êtes au Luxembourg et vous avez envie de bouger un peu? Tous nos journalistes ont mis leurs baskets et ont testé, pour vous, des idées d'activités originales et accessibles à tous, pour un petit budget. Pour commencer, la «Rédac en vadrouille» parcourt à vélo et en vidéo le «Dällchen West Tour».

Luxembourg 1 2 min.

La Rédac en vadrouille: À vélo dans le «Dällchen» du Far West

C'est l'été, vous êtes au Luxembourg et vous avez envie de bouger un peu? Tous nos journalistes ont mis leurs baskets et ont testé, pour vous, des idées d'activités originales et accessibles à tous, pour un petit budget. Pour commencer, la «Rédac en vadrouille» parcourt à vélo et en vidéo le «Dällchen West Tour».

Par Maurice Fick, Anne Fourney et Jean Vayssières



En City bike, vélo de route ou en vélo électrique (on peut le louer sur place), le «Dällchen West Tour» permet en 24 kilomètres, légèrement vallonnés, de découvrir un joli coin de nature préservée du «Guttland».



Ce coin du Far West luxembourgeois, à tout juste trente-cinq minutes de la capitale et vingt minutes de la frontière belgo-luxembourgeoise, vaut le détour. La preuve en images avec la «Rédac en vadrouille» qui s'est mise en selle au TouristInfo Atert-Wark, à l'ombre du château d'Useldange. C'est parti pour notre première balade:

La balade du «Dällchen West Tour» (traduisez: «Circuit de la Petite vallée de l'Ouest») tourne autour de la vallée de l'Attert et traverse les villages de Rippweiler, Everlange, Reimberg, Vichten, Boevange-sur-Attert avant le retour à la case départ: Useldange.



La carte de «L'Ouest du Luxembourg à vélo» est accessible. Photo: Maurice Fick

Il faut compter autour de deux heures pour faire la boucle à un rythme de promenade et garder un peu le nez en l'air. Histoire d'humer les odeurs chaudes des champs en fleurs, de voir l'eau couler sous les jolis ponts en pierres, de se mettre au rythme des villages traversés et de ne pas passer à côté de petites surprises comme les exploits d'ânes par exemple.

L'attrait principal de la balade campagnarde sont le paysage naturel et les superbes vues panoramiques sur un horizon dépourvu de toute industrie.

Les amateurs de pierre et d'histoire de la Terre seront servis à Useldange où se visite le château mais aussi à Reimberg où se trouve le Musée et Institut géologique dans la maison natale du célèbre Michel Lucius. A ne pas manquer: la mosaïque gallo-romaine de Vichten. Il faudra faire un petit crochet par la rue de l'église au milieu du village pour en admirer ses neuf muses, découvertes en 1995. Mais il ne s'agit que d'une copie en réalité. La mosaïque originale d'environ 60 m2 se trouve au Musée national d'Histoire et d'Art à Luxembourg-Ville.

Les plus courageux pourront tester le «Wisen West Tour» qui parcourt également le canton de Redange-sur-Attert mais sur une distance de 36 km.

Côté pratique Deux e-bikes peuvent être loués pour la journée (15 euros) auprès de l'information touristique «TouristInfo Atert-Wark» à Useldange (1, am Millenhaff). Mieux vaut réserver au (00352) 23 63 00 51 28. Le parcours est parfaitement balisé et, en cas de pépin, permet de revenir à Useldange via la PC12 (Piste cyclable de l'Attert). La carte de «L'Ouest du Luxembourg à vélo» est disponible au «TouristInfo Atert-Wark» et le tracé du «Dällchen West Tour» est directement téléchargeable sur géoportail.lu