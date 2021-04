Des centaines de cyclistes ont participé, samedi, au parcours de 14 km à travers la capitale afin de demander la mise en place d'un réseau plus sécurisé au Luxembourg.

La «reconquête de la rue» suit son cours

(Jmh) - Initiée par le collectif «Reclaim the streets», la balade à vélo destinée à réclamer la mise en place d'un réseau cycliste plus sûr a pris la forme d'une véritable démonstration de force, samedi. Parti de la rue Notre-Dame, le mouvement a réuni des centaines de cyclistes dans les rues de la capitale et tout au long du parcours de 14 kilomètres qui s'est achevé au pied de la Gëlle Fra, après un passage par le centre-ville, le Limpertsberg, le Rollingergrund, Belair et Merl.

Pour les organisateurs, l'engouement suscité devrait permettre de faire évoluer les mentalités des décideurs, notamment au sein de la capitale. En ligne de mire directe, Lydie Polfer (DP), bourgmestre de Luxembourg-Ville, pointée du doigt pour sa politique perçue comme trop favorable aux voitures. Au point que cette dernière est accusée de «s'en tenir à un concept des années 1990».

Désireux de voir se mettre en place un «concept cycliste cohérent», les organisateurs plaident pour l'extension du réseau actuel via une meilleure coordination entre les autorités communales et l'Etat, en charge tous les deux de la réalisation des infrastructures liées à la mobilité douce.

