Si le ministre de la Fonction publique est favorable à revaloriser les carrières des titulaires du Brevet de technicien supérieur, l'attribution d'un bonus (ou autre changement de rémunération) ne pourra avoir lieu avant... 2023.

Luxembourg 2 min.

La reconnaissance du BTS attendra encore

Si le ministre de la Fonction publique est favorable à revaloriser les carrières des titulaires du Brevet de technicien supérieur, l'attribution d'un bonus (ou autre changement de rémunération) ne pourra avoir lieu avant... 2023.

(pj avec Annette Welsch) Pour la 41ème fois, mercredi, une pétition déposée sur le site de la Chambre des députés a donné lieu à un débat public. Et Sarah Volz et les 4.622 autres signataires ont visiblement marqué des points auprès des parlementaires entendant leurs arguments sur la revalorisation des carrières de celles et ceux qui, disposant d'un BTS, font carrière dans l'administration. en effet, faute de reconnaissance dans les textes, ce niveau d'études ne permettait pas d'atteindre le même niveau de rémunération que d'autres bac +2.

Dès mai, tests rapides pour tous les fonctionnaires A défaut d'avoir obtenu des tests pour policiers et enseignants, la CGFP a obtenu du ministre Marc Hansen la distribution massive de tests covid individuels dans l'ensemble de la fonction publique luxembourgeoise.

Face aux députés, les trois porteurs de la revendication (Sarah Volz, Frank Krier et Franky Frantzen) ont déployé une série d'arguments pour ce niveau d'études supérieures soit désormais clairement pris en compte das la grille salariale de l'Etat. Un manque alors que ce même BTS est parfaitement reconnu dans le secteur privé. Notamment dans la convention collective du secteur financier, par exemple.

Au Grand-Duché, les premiers Brevets de technicien supérieur (BTS) ot été délivrés en 1990. Il existe désormais 34 disciplines enseignées. Depuis trente ans, plus de 3.680 étudiants ont obtenu ce diplôme. Et si aujourd'hui la filière veut continuer à attirer, il faut obtenir plus de reconnaissance pécuniaire, estiment les auteur de la pétition n°1765.

D'accord, mais dans deux ans...

Premier concerné par cette interpellation, le ministre de la Fonction publique a d'autant plus été sensible au propos défend qu'il travaillait déjà à la réforme, avant la crise covid. Mais Marc Hansen (DP) a promis que le changement n'allait plus tarder. «Je suis très ouvert à l'idée de proposer quelque chose, a-t-il déclaré. Et si l'introduction d'une carrière A3 est techniquement difficile, je peux très bien imaginer l'instauration d'un bonus pour les diplomés BTS, comme c'est le cas des doctorants qui n'ont pas non plus de carrière propre».

Gel du salaire des fonctionnaires jusqu'en 2022 Pandémie oblige, l'accord salarial signé ce jeudi entre l'Etat et la CGFP ne prévoit pas «d'augmentation financière structurelle» d'ici la fin de l'année prochaine, mais entend mettre l'accent sur «les conditions de travail des agents», notamment dans le cadre du télétravail.

Une bonne nouvelle bien vite tempérée toutefois par le ministre. Les euros supplémentaires ne sont pas pour demain «car nous devons respecter le dialogue avec les partenaires sociaux sur l'accord salarial qui vient d'être conclu : aucune autre demande financière ne pourra être faite à l'État jusqu'au 31 décembre 2022 - pas même sur un nouveau système de primes.» 2023 semble donc être le nouvel horizon pour cette prise en compte.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.