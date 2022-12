Les enquêteurs n'ont pas ménagé leurs efforts. Mais au final, aucune piste n'a permis de retrouver l'enfant disparue. Il est fort probable que Bianka ne soit plus en vie.

Procès de la disparition de Bianka

Les recherches vaines pour retrouver la petite Bianka

Début août 2015, deux chiens policiers semblent avoir reniflé quelque chose sur le territoire d'un étang près de Linger. Mais les policiers ne trouvent pas le corps de Bianka. La probabilité que des restes humains s'y soient trouvés peu de temps auparavant est toutefois élevée. Comme l'a expliqué mercredi au tribunal un enquêteur du service de protection des mineurs de la police judiciaire, les chiens renifleurs ne réagissent que très rarement aux cadavres d'animaux.

Lors de son dernier examen, début juin 2015, le nourrisson âgé de quelques jours ne pesait que 2,4 kilos. Il n'est pas exclu qu'un petit prédateur se soit attaqué au cadavre dans la réserve naturelle, comme l'a fait remarquer le représentant du ministère public. Sept ans plus tard, il n'y a toujours pas de certitude à ce sujet. En effet, les enquêteurs n'ont jamais retrouvé le corps de la fillette malgré des recherches approfondies.

Le parquet s'attend au pire. La mère aurait agi avec préméditation. Sarah B. est accusée de meurtre. Au deuxième jour d'audience, l'accusée de 39 ans n'a pas non plus assisté à l'audience. Mercredi, deux enquêteurs de la police judiciaire ont donné un aperçu des vastes recherches menées pour retrouver Bianka.

La mère fait preuve d'un manque d'attention dès le début

Bianka est officiellement portée disparue depuis début juillet 2015. Fin juin, un juge des enfants avait ordonné que l'enfant soit placée au CHL. Déjà pendant sa grossesse, Sarah B. avait été prise en charge par les services sociaux en raison de sa situation difficile. Peu après la naissance de Bianka, la femme se fait remarquer par les travailleurs sociaux pour son manque d'attention envers son enfant.

Pendant plusieurs jours, Sarah B. est introuvable, et lorsque finalement, le 3 juillet, elle ouvre sa porte aux agents de la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire, il n'y a aucune trace de Bianka. La mère refuse de donner des informations sur l'endroit où se trouve sa fille. Un silence que même 14 mois de détention préventive ne parviennent pas à briser.

Peu de temps après, la police lance un appel à témoins auquel répondent trois collaborateurs d'une initiative pour l'emploi. Les témoins auraient observé la femme le 15 juin - neuf jours après la naissance de Bianka - alors qu'elle se rendait à l'étang Am Wäissebrill entre Pétange et Linger.

Elle aurait eu un comportement suspect et aurait porté sur elle un bébé enveloppé dans un tissu rouge. Plus tard, elle a été aperçue seule, sans l'enfant. L'un des hommes aurait abordé le sujet avec elle. Sarah B. aurait dit qu'une tante était venue chercher la fillette à vélo. Il aurait alors cherché une nouvelle fois dans les environs, sans succès. Selon l'enquête, c'est la dernière fois que Bianka a été vue.

La mère n'aide pas les enquêteurs

Pendant cinq semaines, la police retourne chaque pierre autour de l'étang. Les plongeurs ne trouvant pas non plus de corps, l'étang est vidé de son eau. Sans succès. Dans les ruines d'une ancienne cabine de pompage de l'Arbed, on saisit toutefois une grenouillère et un foulard sur lesquels des traces d'ADN de Bianka sont détectées. Lors d'une confrontation avec les témoins sur place, l'accusée réagit nerveusement, mais continue à garder le silence.

En juillet 2015, des traces d'ADN du nourrisson disparu Bianka B. ont été retrouvées sur une grenouillère et un foulard dans les ruines d'une maison de pompage de l'Arbed, près de l'étang entre Pétange et Linger. Photo d'archive: Gerry Huberty

Lors d'interrogatoires ultérieurs, la femme donne des informations qui divergent sur le lieu où se trouve sa fille. Après avoir été remise en liberté après 14 mois de détention préventive, elle déclare même à un juge d'instruction que l'enfant vit avec ses six autres enfants chez une connaissance. C'est là qu'elle lui rendrait visite. Ces déclarations ne se vérifient pas.

D'innombrables pistes sont explorées, des conversations téléphoniques sont mises sur écoute, des témoins sont interrogés. Aucune piste ne mène à Bianka.

Les enquêteurs passent également au crible l'entourage de la jeune femme. D'innombrables indices sont suivis, des conversations téléphoniques sont écoutées, des témoins sont interrogés. Le père de l'enfant est également recherché, mais aucune piste ne mène à Bianka.

Un ami de l'accusée fournit cependant aux enquêteurs des indications importantes sur le fait que Bianka n'était probablement plus en vie avant le 15 juin. En effet, quelques jours plus tôt, Sarah B. et sa fille sont hébergées chez lui. Durant cette période, la femme n'aurait ni nourri ni changé le nourrisson. Bianka avait l'air de dormir et ne faisait aucun bruit, a déclaré l'homme à la police. Lors d'une fouille d'un logement précédent, les agents ne trouvent presque pas de vêtements pour bébé et seulement quelques couches. Ils ne trouvent pas de lait en poudre.

Le procès se poursuit ce jeudi avec les témoignages de deux experts psychiatriques.

